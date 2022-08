Het Microsoft-datacenter in het Noord-Hollandse Wieringermeer verbruikt meer water voor koeling dan in eerste instantie aangegeven. Dit schrijft het Noord-Hollands Dagblad naar aanleiding van een WOB-verzoek.

Uit de via een WOB-procedure verkregen informatie bij de gemeente Hollandse Kroon maakt de provinciale krant op dat het datacenter vorig jaar 84 miljoen liter (84.000 kubieke meter) water verbruikte voor koeling. De hoeveelheid 84.000 kubieke meter water komt overeen met de inhoud van 33 Olympische zwembaden. Dit is veel meer dan het beloofde verbruik van tussen de 12 en 20 miljoen liter.

Microsoft-datacenters worden in principe via luchtcirculatie gekoeld. Waterkoeling wordt als alternatief achter de hand gehouden wanneer de buitentemperatuur te hoog is om voor koeling te worden gebruikt.

De gemeente beroept zich vaak op deze cijfers als het gaat om vestigingsplannen voor datacenters. Het gebruik van drinkwater voor koeling van in principe luchtgekoelde datacenters was hierbij geen probleem. Uit het WOB-verzoek blijkt verder dat de raming van het waterverbruik van het datacenter nog veel hoger ligt dan verwacht, namelijk op zelfs 100.000 kubieke meter. Inmiddels zijn wel de cijfers over het waterverbruik op de website van de gemeente aangepast, zo schrijft de krant.

Reactie uit 2021

In een reactie aan de krant geeft de techgigant aan dat Microsoft dat de cijfers van 12.000 tot 20.000 kubieke meter water golden voor het ’toenmalig verbruik’. Hierbij is het niet duidelijk om welke periode dit gaat. De techgigant gaf ook geen details over het waterverbruik. Inmiddels is wel bekend dat het verbruik van 84.000 kubieke meters over het hele jaar 2021 gold. Wel wordt aangegeven dat op de locatie datacenters zijn bijgebouwd, waardoor het verbruik is toegenomen. Momenteel heeft de locatie echter ongeveer dezelfde omvang als in juni 2021.

Microsoft stelt alleen met water te koelen als de buitentemperatuur te hoog is voor luchtkoeling. Dit is boven de 25 graden Celcius. In heel 2021 ging het, op basis van cijfers van het KNMI, hierbij om zes dagen in het hele jaar.

Lastig moment

De onthullingen van het Noord-Hollands Dagblad komen op een lastig moment. Over waterverbruik is er in Noord-Holland nu een felle discussie tussen de gemeente Hollandse Kroon, de Provinciale Staten en Tweede Kamer. Daarnaast roept het lokale drinkwaterbedrijf PWN inwoners van de gemeente op zuinig om te gaan met drinkwater, onder meer door zuiniger te sproeien en minder vaak zwembaden te vullen.

Actiegroepen tegen het vestigen van datacenters in de provincie, maar ook politieke partijen in de Noord-Hollandse Provinciale Staten hebben inmiddels aangekondigd vragen te gaan stellen over het waterverbruik van het Microsoft- datacenter.

