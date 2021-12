De zeperd van Zeewolde, het Meta datacenter

Het gemeentebestuur van Zeewolde heeft na veel wikken en wegen besloten dat Meta een gigantisch datacenter mag bouwen op grond die eigenlijk voorzien was voor landbouw. Het bestemmingsplan zal worden aangepast zodat er een datacenter van 166 hectare kan worden gebouwd. Dat komt neer op 245 voetbalvelden. Hoewel het gemeentebestuur om is, kan het rijk nog wel een stokje steken voor het datacenter.

Een van onze redacteuren heeft de hele raadsvergadering bijgewoond en kwam al snel tot de conclusie dat de IT-kennis in de gemeenteraad afwezig is. Er wordt geen discussie gevoerd over het doel van het datacenter en of daar dan meerwaarde in zit voor de gemeente, provincie of voor Nederland. Voorstanders lijken zich vooral te baseren op het feit dat Meta (Facebook) een gigantisch bedrijf is en dat wel voordelen zal brengen.

Men denkt dat het economisch belang van een Facebook datacenter groter is dan de nadelen. De impact op het milieu, de hoeveelheid benodigde stroom, de welstandscommissie, de zeer beperkte werkgelegenheid, het is allemaal van tafel geveegd.

Meta zelf geeft in een verklaring aan dat de definitieve beslissing voor de bouw van het datacenter nog gemaakt moet worden. Ook moet het rijk nog besluiten of het de grond wil verkopen aan Meta. De komst van het datacenter is nog onzeker. Wij hebben onze mening al wel klaar.

