Nieuwe Belgische telecomwet geeft eindgebruikers meer duidelijkheid

De Belgische minister van Telecom Petra de Sutter heeft onlangs de nieuwe Belgische Telecomwet aan het parlement voorgelegd. Het wetsvoorstel geeft vooral eindgebruikers van telecomdiensten meer transparantie.

Volgens de verantwoordelijke minister moet het voorgelegde wetsvoorstel de Belgische telecomwet up-to-date maken. De vorige wet stamde nog uit de tijd van de opkomst van diensten als WhatsApp en Messenger en liep op het gebied van regulering nog achter de feiten aan. Ook moet de wet Europese regelgeving op het gebied in de nationale Belgische wet- en regelgeving verankeren.

Duidelijkere facturen en contracten

Uit de voorgestelde wet blijkt dat vooral afnemers van telecomdiensten er flink op vooruit gaan als het gaat om hun rechten. In de eerste plaats moeten aanbieders vanaf nu hun facturen in een standaardformaat of factsheet gaan samenvatten. Dit betekent dat de kosten van bellen na een bepaald uur, de kosten van extra data niet meer verspreid op een factuur mogen staan. Dit moet eindgebruikers beter inzicht en transparantie geven in de kosten die zij maken.

Ook krijgen klanten met een contract voor zowel een toestel als een abonnement straks beter inzicht in de duur van hun contract. Klanten met een tweejarig koppelcontract kunnen voortaan ook na zes maanden dit contract beëindigen. Hierbij krijgen zij de keuze de restwaarde van hun toestel sneller af te betalen.

Tarieven en bescherming tegen phishing

Een andere wijziging is dat aanbieders hun klanten straks in eerste instantie het goedkoopste tarief moeten aanbieden. Zo kunnen klanten meer inzicht krijgen in prijsschommelingen. Ook kunnen klanten straks na een overstap een e-mailadres bij een oude aanbieder langer bij een nieuwe leverancier gebruiken. Ook komt er een betaalde optie om dit adres nog langer dan een periode van maximaal 18 maanden te gebruiken. Met een speciale code wordt het daarnaast makkelijker om naar een andere aanbieder over te stappen.

In de nieuwe Belgische telecomwet, zo geeft De Sutter aan, staan ook verdere verplichtingen van operators om hun klanten te beschermen tegen onder meer phishing-aanvallen. Hiervoor moeten zij speciale algoritmes toepassen.

Verder geeft de wet nog regelgeving voor minimale wachttijden voor helpdesk. Belgische telecomaanbieders moeten straks ook storingen in messaging-diensten als WhaptsApp en Messenger bij telecomtoezicht BIPT melden.