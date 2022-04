De Belgische federale regering wil zijn invloed op staatsbedrijven, in het bijzonder telecomoperator Proximus en het Belgische postbedrijf Bpost, verder uitbreiden. Aanleiding is een incident rond een benoeming bij het laatste bedrijf.

In België genieten staatsbedrijven al 31 jaar lang een hoge mate van autonomie op basis van de Wet op de autonomie van overheidsbedrijven. Hierdoor kunnen deze bedrijven beslissingen, zoals benoemingen, nemen zonder dat zij voor elk wissewasje toestemming moeten vragen aan de Belgische federale regering.

De huidige minister Petra de Sutter, ook verantwoordelijk voor ambtenaren en Telecommunicatie & Post, wil hier nu echter een einde maken, schrijven Belgische kranten.

De Sutter wil de wet aanpassen, zodat de regering meer inspraak krijgt bij bedrijven, waaronder telecombedrijf Proximus. Binnen bedrijven moet een door het ministerie aan te stellen waarnemer komen die de minister constant op de hoogte kan houden voor het reilen en zeilen binnen de organisatie.

Benoeming onafhankelijk lid Raad van Bestuur

Aanleiding voor de zaak was een benoeming van een onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur bij Bpost. Volgens de wens van het postbedrijf moest dit een internationale kandidaat zijn die vooral zeer vertrouwd was met de Amerikaanse markt. Een selectiebureau vond hiervoor de ideale kandidaat, maar verantwoordelijk minister De Sutter schoof een eigen kandidaat naar voren. Deze kandidaat, de schoenhandelaar Torfs, is een vertrouweling van minister. Hij moet haar helpen om te gaan met lastige vragen van het Belgische parlement.

Ministeriële druk op overheidsbedrijven

Bpost weigerde de vertrouweling van de minister als onafhankelijk lid in zijn Raad van Bestuur op te nemen. Vandaar dat minister De Sutter de wet wil aanpassen om toch haar invloed op de betreffende overheidsbedrijven te kunnen en blijven uitoefenen.

Tip: België krijgt vrijwel zeker vierde mobiele aanbieder