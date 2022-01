Microsoft trekt top Apple-chiparchitect aan voor Azure

Microsoft zet zijn zinnen op het ontwikkelen van eigen processors voor Azure servers. Het aantrekken van Apple-chiparchitect Mike Filippo van Apple valt onder de stap.

Bloomberg meldt dat Microsoft onlangs Mike Filippo van Apple in dienst heeft genomen. Filippo is een ervaren processorontwerper en heeft eerder gewerkt bij Arm en Intel. Bij Microsoft gaat hij zich richten op het ontwikkelen van processors binnen de Azure-divisie.

Ontwikkelen van eigen processors

Volgens Bloomberg laat het aantrekken van Filippo zien dat Microsoft wil investeren in het ontwikkelen van eigen processors voor de servers ter ondersteuning van Azure. Hiermee wordt de public cloud van Microsoft minder afhankelijk van de processors van Intel en AMD, waarop het huidige Azure-serverpark draait.

Het werken aan eigen processors door Microsoft is niet nieuw. Bloomberg rapporteerde al twee jaar geleden dat Microsoft zou werken aan eigen processors voor zijn serverpark en mogelijk ook de Surface-devices. Deze laatste producten draaien ook op processors van andere leveranciers, zoals Intel en Qualcomm.

Overige techgiganten ontwikkelen ook processors

Als Microsoft inderdaad eigen processors gaat ontwikkelen, bedreigt het de positie van Intel en AMD in deze marktsegmenten. De positie van deze twee chipfabrikanten staat al onder druk omdat Microsoft niet de enige techgigant is die eigen processors wil ontwikkelen of produceert.

Google is bezig met het ontwikkelen van eigen processors voor het serverpark van Google Cloud. AWS heeft zijn eigen Graviton-processors die het actief op eigen instances installeert en als dienst aan klanten aanbiedt. Apple heeft al enige tijd zijn eigen M1-processors en ook Meta zou aan zelfgemaakte processors werken.

Redenen voor het ontwikkelen van eigen processors door de techgiganten zijn veelzijdig. In de eerste plaats willen zijn hiermee meer onafhankelijk zijn van de grote chipfabrikanten. Daarnaast speelt ook het huidige chiptekort een grote rol. De techgiganten met hun public cloudomgevingen kunnen niet lang wachten op processors. Zelf processors produceren moet dit tekort helpen oplossen.

