EU komt in februari met plan voor verdubbeling Europese chipproductie

De European Chips Act is onderweg. Begin februari presenteert de Europese Commissie een wetsvoorstel om de Europese productie van chips te verdubbelen.

“De meeste chips komen van een handvol producenten buiten Europa. Die afhankelijkheid kunnen we ons niet veroorloven”, zei Ursula von der Leyen, President van de Europese Commissie (EC).

Het doel is om in 2030 een vijfde van alle chips wereldwijd uit Europese fabrieken te laten komen. Momenteel ligt het aandeel op ongeveer 10 procent. Europa heeft een lange weg te gaan.

Hoe?

Het precieze plan is op dit moment uitsluitend bekend bij beleidsmakers. Waarschijnlijk wil de EC meer geld investeren in fabrikanten en ontwikkelaars van chips. Bijvoorbeeld om fabrikanten een financiële reden te geven voor samenwerkingen, waardoor problemen in de supply chain gezamenlijk opgelost kunnen worden. Denk daarnaast aan financiering voor de ontwikkeling van innovatieve chips, wat de wereldwijde vraag – en daarmee het aanbod – van Europese chips stimuleert.

Begin februari presenteert de EC een eerste concept van het wetsvoorstel. Vervolgens wordt het voorstel gecontroleerd door de vertegenwoordigers en leiders van alle Europese lidstaten. Alleen met hun akkoord kan het voorstel een wet worden.

Nederland

De Nederlandse overheid reageerde op het voornemen van de EC met ideeën voor de inhoud van de European Chips Act. De brief benadrukt de rol die Nederland in de chipmarkt speelt.

ASML en ASM International worden genoemd als toonaangevende productiebedrijven. TNO en IMEC worden genoemd als belangrijke onderzoeksorganisaties. Het is duidelijk dat de Nederlandse overheid zoekt naar een aandeel in de Europese toekomstplannen.

