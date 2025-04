Microsoft’s ambitieuze plan: 40% meer EU-datacentercapaciteit

Microsoft heeft vandaag aangekondigd zijn datacentercapaciteit in Europa met 40 procent te gaan uitbreiden in de komende twee jaar. De techreus wil hiermee een “voice of reason” zijn in de gespannen relatie tussen de VS en de EU. Tegelijkertijd heeft het de plannen in de VS juist versoberd.

Wereldwijd is Microsoft Azure de op één na grootste hyperscaler na AWS. Echter is de aanwezigheid en adoptie van Microsoft-diensten (van Windows tot 365, Office en ook Azure) in bepaalde Europese landen juist bijna ongenaakbaar. Er is dus absoluut een markt in Europa voor nieuwe datacentercapaciteit. De netcongestie is wel een struikelblok voor zowel Microsoft als andere partijen met datacenterplannen.

Hoe dan ook is Microsoft’s aankondiging een signaal dat het als Amerikaanse partij Europa juist wil omarmen. Dit in tegenstelling tot de huidige Amerikaanse regering onder president Trump, die met wisselende plannen voor tariefmuren Europeanen nog sterker heeft laten twijfelen over hun afhankelijkheid van diensten en producten uit de VS. Dit gebeurde al in mindere mate tijdens Trumps eerste termijn en daarvoor, toen Amerikaanse wetten een steeds ruimere interpretatie van de eigen jurisdictie verwoordden.

Verzoenende toon

De nieuwe Microsoft-plannen omvatten uitbreiding van activiteiten in zestien Europese landen. President Brad Smith werd naar Brussel gestuurd om de plannen persoonlijk te onthullen. Smith koos hierbij voor een verzoenende toon, zo meldt Politico. “We begrijpen dat Europese wetten van toepassing zijn op onze bedrijfspraktijken in Europa, net zoals lokale wetgeving geldt voor lokale praktijken in de Verenigde Staten,” zei Smith in een blogpost, waarbij hij verwees naar Europese mededingingswetgeving en de nieuwe Digital Markets Act.

Microsoft wil een “stem van de rede” zijn die “stabiele” banden tussen de VS en Europa bevordert. We horen hierbij niet de gebruikelijke tegenzin onder Amerikaanse vendoren, die EU-wetten veelal te streng en restrictief achten. Neem Google en Meta, die beide Europa laten wachten op nieuwe AI-ontwikkelingen.

De aankondiging sluit aan bij de ambities van de Europese Commissie, die de datacentercapaciteit van de EU wil verdrievoudigen binnen vijf tot zeven jaar. Dit wordt gezien als een cruciaal onderdeel van het plan om competitief te blijven in de wereldwijde AI-race. Het trainen van AI-modellen vereist immers enorme rekenkracht en opslagcapaciteit. Wederom: de vraag is hoe dit met de huidige netcongestie en de vertraging rondom de bouw van nieuwe onderstations te realiseren is. Microsoft heeft op dat gebied vermoedelijk het kapitaal en de overtuigingskracht om veel van de plannen alsnog waar te maken.

Botsende visies

Ondanks de toezeggingen van Microsoft, zou het bedrijf op een koers kunnen liggen die botst met een groeiende beweging die aandringt op een Europese technologische infrastructuur. Er klinken steeds meer oproepen van Europese overheden voor een soevereine cloud. De meningen verschillen over hoe Europees (of beter gezegd: hoe niet-Europees) dit moet zijn. Zo bieden voornamelijk AWS en Azure een steeds competitiever Sovereign-aanbod, dat alle mogelijke garanties biedt dat de Amerikaanse regering niet bij de data van overheden of EU-burgers kan komen.

De uitbreidingsplannen komen voor Microsoft hoe dan ook op een interessant moment. Eerder dit jaar werd bekend dat Microsoft verschillende datacenterprojecten wereldwijd in de wacht heeft gezet, onder meer in Indonesië, Groot-Brittannië en Australië. De redenen hiervoor variëren van tegenvallende vraag naar AI-diensten tot uitdagingen met lokale stroomvoorziening. Heel anders dan de situatie in Europa is dit dus niet, tenzij men bij Redmond meer intern heeft ontdekt over de prangende AI-vraag die onder Europeanen meer zou leven dan elders. We hebben dit niet als zodanig kunnen detecteren in andere onafhankelijke onderzoeken, dus het blijft gissen.

Nu Microsoft wereldwijd wat voorzichtiger lijkt te zijn met grootschalige datacenterinvesteringen, is het veelzeggend dat het bedrijf juist in Europa flink wil uitbreiden. Mochten de plannen werkelijkheid worden, dan betekent dit een werkelijke verschuiving in de oriëntatie van het bedrijf. Ondertussen focust voormalige AI-kompaan OpenAI zich juist vrijwel volledig op de VS via het ambitieuze Stargate-project voor een landelijke uitbouw van de AI-capaciteit.

