Nederland en België lopen achter bij realisatie Europese 5G-plannen

Nederland en vooral België hebben nog heel wat werk voor de boeg voor het realiseren van de Europese 5G-doelstellingen. Dat schrijft de Europese Rekenkamer in een rapport over de voortgang van zaken rondom de 5G-doelstellingen van de Europese Unie.

Uit het rapport blijkt dat het realiseren van de doelstellingen voor volledige 5G-toegang en -dekking in 2030 niet echt gesmeerd lopen. De onderzoekers stellen dat de lidstaten aanzienlijke vertraging hebben opgelopen en dat daardoor de realisatie van de doelstellingen binnen de gestelde termijn gevaar loopt.

Nederland en België

Wanneer specifiek naar de situatie in Nederland en België wordt gekeken, is er ook nog steeds veel werk aan de winkel. Met het verschil dat toegang en dekking voor 5G in België er slechter voorstaat dan in Nederland.

Volgens het rapport van de Europese Rekenkamer is de kans dat over drie jaar, in 2025, in België alle grote steden zijn voorzien van een dekkend 5G-netwerk klein. Voor Nederland is deze kans middelgroot. Bovendien heeft België alleen toestemming gegeven voor het gebruik van 5G-frequenties, maar is het bijbehorende spectrum nog niet geveild.

3,5 GHz-frequentie in Nederland

Op het gebied van het toewijzen van 5G-frequenties heeft de Europese Rekenkamer ook een appeltje te schillen met Nederland. Volgens het onderzoek loopt het toewijzen van de frequenties vertraging op, vooral door het gesteggel rondom de beruchte 3,5 GHz-frequentie.

Deze frequentie moet 5G in Noord-Nederland verdere mogelijkheden bieden. Eerst was hiervoor het militaire afluisterstation in Burum het grote probleem. Nu de militairen zijn verhuisd, rest alleen nog het probleem van het eveneens daar gevestigde grondstation van satellietprovider Immarsat. Immarsat voert een juridische procedure tegen de noodgedwongen verhuizing omdat het grondstation essentieel zou zijn voor de veiligheid op zee. Verder zou Nederland helemaal geen plannen hebben voor 5G in het 26 GHz-spectrum.

Omgang met 5G-veiligheid

Het rapport onderzocht ook hoe de lidstaten omgaan met de Europese richtlijn voor elektronische communicatie en de richtlijnen voor de veiligheid van 5G-netwerken. Denk in dit laatste geval aan het weren van bepaalde leveranciers, zoals Huawei uit China, uit de 5G core-netwerken vanwege mogelijke spionage.

De EU-richtlijn voor elektronische communicatie is in Nederland nog niet omgezet naar nationaal beleid, maar het huidige nationale beleid rondom loopt in pas met de tussentijdse EU-doelstellingen voor 2025. Op het gebied van 5G-veiligheid heeft Nederland wel het weren van bepaalde leveranciers voor het 5G core-netwerk geïmplementeerd.

Voor België is dit anders. Ook hier zijn de EU-richtlijnen voor elektronische communicatie nog niet omgezet in nationaal beleid en is het beleid nog niet in lijn met de komende gestelde doelstellingen. Ook zijn geen maatregelen genomen rondom de veiligheid van de 5G-netwerken.

Veel werk aan de winkel

De onderzoekers van de Europese Rekenkamer constateren in hun onderzoek dat op dit laatste terrein het nog een chaos is binnen de EU. Veel landen gebruiken nog niet de zogenoemde toolbox die de EU hiervoor heeft ontwikkeld en als beleid heeft vastgesteld. Alleen Finland heeft als enige EU-land alle frequenties geveild en alle andere zaken in orde gebracht. Duitsland en Griekenland hebben ook al alle frequenties geveild.