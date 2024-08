Nederland worstelt met datadiefstal, terwijl in België RCE domineert

Het aantal cyberaanvallen op Belgische en Nederlandse organisaties is het afgelopen kwartaal het sterkst gestegen in twee jaar tijd. Het gaat om een toename van 33 procent (Nederland) en 31 procent (België) ten opzichte van een jaar eerder. Dat ligt onder de Europese globale toename van 35 procent. In één week worden gemiddeld 1.367 cyberaanvallen op EU-organisaties gelanceerd.

Check Point ziet een globale stijging van het aantal cyberaanvallen op organisaties. Dat terwijl 2024 het jaar sterk begon met een daling van het aantal aanvallen van vijf procent. “Deze aantallen cyberaanvallen werden veroorzaakt door verschillende redenen, variërend van de aanhoudende toename van de digitale transformatie en de toenemende verfijning van cybercriminelen die gebruik maken van geavanceerde technieken zoals AI en machine learning”, verklaart het bedrijf.

Datalekken in Nederland

In Nederland hopen hackers in eerste plaats data te stelen van organisaties. Information Disclosure vormt de meest voorkomende kwetsbaarheid (54%). Voornamelijk Amerikaanse hackers blijken daarin geïnteresseerd, 47 procent van de aanvallen komt vanuit dit werelddeel. Zeventien procent van de aanvallen start vanuit een Nederlandse hacker en zeven procent ten slotte vanuit Duitsland.

“Zowel op landniveau als op Europees en wereldwijd niveau zien we sterke verschuivingen. 2024 is een jaar gekenmerkt door geopolitieke spanningen, economische verschuivingen en verkiezingen wereldwijd. In het begin van dit jaar identificeerden we al een stijgende trend in hacktivisme waarbij de grenzen tussen cyberoperaties van de staat en hacktivisme zijn vervaagd, omdat steeds meer hacktivistische groepen nu verbonden zijn aan de staat. De hacktivistische groepen zijn beter georganiseerd en effectiever dan ooit tevoren,” verklaart Zahier Madhar, security engineer expert bij Check Point.

RCE-aanvallen populairste in België

In België ziet het cybersecuritybedrijf dat hackers het afgelopen kwartaal veel meer moeite deden om in bedrijfsomgevingen binnen te breken. Het ging om een stijging van 31 procent. Het grootste deel van de aanvallen heeft als doel zware schade aan te richten, met de meest voorkomende aanval Remote Code Execution (62%).

Bijna de helft van de pogingen komt vanuit Amerika (45%). Een aanval van een inwoner van het land komt voor in dertien procent van de pogingen, zes procent komt vanuit Nederland.

Onderzoek en zorg grote doelwitten

De zorgsector blijkt het grootste doelwit uit België. De sector krijgt gemiddeld 2.783 aanvallen per week voor de kiezen. Dat drijft het gemiddelde over alle industrieën heen omhoog, gemiddeld merkt Check Point 1.090 aanvallen per week op. Overheidsorganisaties en defensie worden ook sterker getroffen (1.628 per week), net als de financiële sector dat wordt getroffen door gemiddeld 1.391 aanvallen per week.

Check Point merkt verder in de wereld een sterke stijging op van het aantal aanvallen op organisaties uit educatie en onderzoek. Deze sector kreeg het voorbije kwartaal de meeste aanvallen te verwerken, met gemiddeld 3.341 aanvallen per week. “De onderwijs- en onderzoekssector is consequent een belangrijk doelwit geweest voor cybercriminelen vanwege de rijkdom aan gevoelige informatie en de vaak ontoereikende cyberbeveiligingsmaatregelen die nog complexer zijn geworden doordat meerdere groepen onlinegebruikers binnen en buiten het netwerk het aanvalsvectoroppervlak vergroten.” In België maakt de sector geen deel uit van de top drie.

Lees ook: Dark Angels verdubbelt ransomware-record: 75 miljoen aan losgeld