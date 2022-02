NXP boekt recordomzet in 2021

NXP wist in 2021 een recordomzet van ruim 10 miljard euro (11,6 miljard dollar) in de boeken te schrijven. Dit was 28 procent meer dan in 2020. Chipsets voor de automotive-sector brachten vorig jaar de meeste omzet in het laatje.

De Nederlandse chipfabrikant presteert goed, zo laten de resultaten over 2021 zien. Alleen al in het vierde kwartaal van 2021 boekte NXP een omzet van 3,04 miljard dollar. Het betreft 21 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De jaaromzet over 2021 kwam uiteindelijk uit op een recordbedrag van ruim 11,6 miljard dollar. Voor deze recordomzet geeft NXP aan dat de groei in het hele portfolio plaatsvond, maar vooral in de strategische groeisegmenten die het bedrijf heeft gedefinieerd. Ook is de recordomzet een gevolg van de grote wereldwijde vraag naar processors en het huidige tekort op de markt.

Groei in automotive-segment

De meeste groei werd in 2021 gerealiseerd in het automotive-segment. NXP levert hiervoor chips die worden gebruikt in de entertainment- en navigatiesystemen in auto’s, ingebouwde diagnostische chips en chips voor vehicle-to-vehicle-communicatie voor zelfrijdende voertuigen.

Bovendien zijn de NXP-chips vaak ingebouwd in gateways in auto’s die de communicatie met andere netwerken onmogelijk maken en zo voorkomen dat de auto’s worden gehackt. In dit marktsegment realiseerde de chipfabrikant in 2021 een omzet van 1,5 miljard dollar, een groei van 30 procent.

Overige groeicijfers

Andere chipsets van NXP worden onder meer gebruikt in industriële IoT-omgevingen, bedrade en draadloze infrastructuur en mobiele toepassingen. Het marktsegment voor industriële IoT-chipsets boekte in 2021 een omzet van 661 miljoen dollar en een groei van 29 procent. De omzet uit mobiele toepassingen daalde echter met 9 procent naar een totaal van 374 miljoen dollar.

Voor het eerste kwartaal van dit jaar zijn de cijfers ook weer positief, zo gaf NXP verder aan. Voor het huidige kwartaal verwacht de chipfabrikant een omzet van tussen de 3,025 miljard dollar en 3,175 miljard dollar.

