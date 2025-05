Toekomst van NXP in Nijmegen wankelt

Chipfabrikant NXP heeft aangekondigd dat het zijn productieactiviteiten in Nijmegen op termijn volledig zal beëindigen. Ook drie fabrieken in de Verenigde Staten zullen de deuren sluiten.

De beslissing maakt deel uit van een bredere strategie waarin het bedrijf inzet op efficiëntere productietechnologie in nieuwe fabrieken in Singapore en Duitsland. Hoewel de sluiting zo snel mogelijk zou moeten plaatsvinden, wordt rekening gehouden met een overgangsperiode van ongeveer tien jaar.

De fabriek in Nijmegen geldt al decennialang als een zwaargewicht binnen de Nederlandse chipsector. Met 1700 werknemers en een geschiedenis die teruggaat tot de Philips-tijd, is de locatie in Gelderland momenteel de grootste NXP-productievestiging wereldwijd. De fabriek richt zich met name op de productie van chips voor de auto-industrie.

Hogere marges

De verouderde productietechniek in Nijmegen speelt een belangrijke rol in de beslissing. De locatie werkt met 200 millimeter wafers. Die leveren aanzienlijk minder chips op dan de 300 millimeter wafers waarmee de nieuwe fabrieken gaan werken. De overstap naar die nieuwe standaard moet volgens NXP leiden tot lagere kosten en hogere marges. Bovendien zijn de nieuwe fabrieken opgezet als joint ventures, waarmee het bedrijf de financiële risico’s beter spreidt.

In Dresden bouwt NXP samen met onder meer Infineon, Bosch en TSMC aan een fabriek waarin het een belang van tien procent heeft. In Singapore participeert het met veertig procent in een andere, grotere fabriek, waarvoor een investering van 7,9 miljard dollar is gereserveerd. Naar verwachting gaan beide vestigingen in 2027 volledig draaien.

Hoewel nog niet vaststaat wanneer de Nijmeegse fabriek sluit, is de intentie helder. De komende jaren moeten bestaande processen geleidelijk worden overgeheveld naar de nieuwe locaties. Volgens operationeel directeur Andy Micallef is het de bedoeling dat de oudere fabrieken op termijn helemaal verdwijnen.

Onrust in Nijmegen

De aankondiging heeft in Nijmegen voor veel beroering gezorgd. Dat meldt de Gelderlander. Lokale politici spreken hun zorgen uit over het dreigende banenverlies en het mogelijke verlies van een technologische pijler in de regio. Ze roepen de gemeente op om in gesprek te gaan met NXP over de toekomst van de medewerkers en de rol die Nijmegen in de chipindustrie blijft spelen.

Tegelijkertijd blijft NXP fors investeren in onderzoek en innovatie. Begin dit jaar kreeg het bedrijf nog een Europese lening van een miljard euro toegekend, waarvan een deel ten goede komt aan ontwikkelingsactiviteiten in Nijmegen. Dat lijkt vooralsnog een belangrijke rol te behouden in de kenniskant van het chipproces.