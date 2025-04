NXP-CEO stapt na lang verblijf bij bedrijf in oktober op

NXP krijgt een nieuwe CEO. Het nieuws dat veteraan Kurt Sievers in oktober opstapt, leidde tot een koersdaling van 7 procent. Rafael Sotomayor, die al bij NXP werkt, wordt de opvolger van Sievers.

Sievers is sinds 2009 actief bij de top van de Nederlandse chipfabrikant en sinds 2020 CEO. Tegelijk met zijn aangekondigde pensioen presenteerde NXP haar kwartaalcijfers. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal een winst per aandeel van $2,64, waarmee het de verwachtingen van $2,58 overtrof. De omzet daalde echter met 9 procent naar $2,84 miljard, al was dit net boven de analistenverwachtingen van $2,83 miljard.

Ondanks het overtreffen van de verwachtingen had de dalende omzet grote invloed op de winstgevendheid. NXP rapporteerde een nettowinst van $490 miljoen, een daling van 23 procent ten opzichte van de $639 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Uitdagende marktomstandigheden

Sievers erkent in een verklaring dat het bedrijf te maken heeft met een uitdagende markt, beïnvloed door macro-economische factoren die buiten de controle van NXP vallen. “Gezien deze externe factoren verdubbelen we onze inspanningen om te sturen op wat binnen onze directe controle ligt, waardoor NXP solide winstgevendheid en resultaten kan blijven realiseren,” vertelde hij investeerders.

Desondanks gaf NXP een optimistische verwachting voor het komende kwartaal, met een voorspelde omzet van $2,9 miljard in het middelpunt van de range. Wall Street verwacht voor het tweede kwartaal een omzet van slechts $2,87 miljard.

Leiderschapswissel

Beleggers reageerden vooral op het onverwachte nieuws dat Sievers eind dit jaar zal aftreden als CEO. Volgens de verklaring zal Sievers op 28 oktober de leiding overdragen aan Sotomayor. Tot die tijd zal hij nauw samenwerken met zijn opvolger om een soepele overgang te waarborgen.

Dalende resultaten in alle segmenten

Sotomayor zal voor uitdagingen komen te staan, aangezien het bedrijf al enige tijd omzetdalingen ervaart in alle vier zijn belangrijkste bedrijfssegmenten. In tegenstelling tot andere chipfabrikanten, zoals Nvidia, heeft NXP niet kunnen profiteren van de vraag naar kunstmatige intelligentie omdat het zich meer richt op legacy-chips. Aangezien de automotive sector tevens stroef draait (met name in Europa), is de huidige positie van NXP niet al te sterk. Wel is het zo dat de chipmarkt in cycli werkt, waarbij de winnaars en verliezers schommelen.

Om dit punt te benadrukken van een moeilijke automotive-markt: binnen deze sector heeft het bedrijf te maken met afnemende consumenteninteresse in elektrische voertuigen, wat zichtbaar is in de nieuwste resultaten. Het automotive-segment leverde een omzet van $1,67 miljard in het kwartaal, een daling van 7 procent ten opzichte van vorig jaar en lager dan de analistenverwachting van $1,69 miljard.

Het op één na grootste segment van NXP, Industrial & IoT, leed nog sterker met een omzetdaling van 11 procent tot $508 miljoen. De verkoop in het Mobile-segment daalde met 3 procent tot $338 miljoen, terwijl het segment “Communications, Infrastructure and Other” een omzet van $315 miljoen rapporteerde, een daling van 21 procent vergeleken met een jaar eerder.

Recente overnames

Tijdens het kwartaal zette NXP zijn recente overnamestrategie voort. In februari rondde het de derde grote overname van het jaar af met de aankoop van Kinara Inc., een Californische fabrikant van neural processing units voor AI-workloads aan de edge, voor circa 250 miljoen euro.

Eerder was TTTech Auto voor circa 600 miljoen euro overgenomen. Over beide overnames valt hier meer te lezen: NXP koopt Kinara om AI-workloads aan de edge te ondersteunen