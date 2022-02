AWS lanceert nieuwe EC2 AMD EPYC C6a-series instances

AWS heeft een nieuwe serie EC2 instances geïntroduceerd op basis van derde generatie AMD EPYC (Milan)-processors. De AWS EC2 C6a-series instances zijn met name geschikt voor workloads met hoge vereisten aan rekenkracht.

Volgens AWS bieden de EC2 AMD EPYC C6a-processors tot 15 procent betere prijs-prestatie dan de voorafgaande C5a-series van EC2 instances. Ook zouden ze tot 10 procent goedkoper in gebruik zijn dan vergelijkbare EC2 x86-instances.

Tien configuraties

De AWS EC2 AMD EPYC C6a instances zijn leverbaar in 10 verschillende configuraties. De lijst start met een configuratie met 2 vCPU’s, 4 GB aan geheugen, tot 12,5 Gbps aan netwerkbandbreedte en tot 6,6 Gbps throughput voor Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). De grootste configuratie beschikt over 192 vCPU’s, 384 GB aan geheugen, een netwerkbandbreedte van 50 Gbps en een throughput van 40 Gbps voor Amazon EBS throughput.

Workloads met hoge rekenkrachtvereisten

De instances zijn volgens de techgigant het beste te gebruiken voor workloads en applicaties die een hoge rekenkracht vereisen. Denk hierbij aan high-performance web servers, batch processing, het aanbieden van advertenties, machine learning, multi-player gaming, video encoding en het ontwerpen en gebruiken van wetenschappelijke modellen.

Hiervoor beschikken de AWS C6a instances over additionele oplossingen als constante geheugenversleuteling met AMD Transparent Single Key Memory Encryption (TSME). Ook ondersteunt deze nieuwe serie instances nieuwe AVX-instructies voor het versnellen van versleutelings- en ontsleutelingsalgoritmes.

De AWS EC2 EPYC C6a-series instances zijn nu leverbaar in de AWS-regio’s US East (N. Virginia), US West (Oregon) en in de Europese Unie (Ierland).