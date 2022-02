HPE werkt samen met chipstartup Ayar Labs aan silicon photonics

HPE en Ayar Labs gaan samen optische processortechnologie voor supercomputers ontwikkelen. De gezamenlijk te ontwikkelen technologie moet supercomputing efficiënter maken.

De efficiëntere processors gaan de prestaties van applicaties in supercomputeromgevingen verder verbeteren. Ook moet de samenwerking ertoe leiden dat er een nieuw pakket systeemarchitecturen ontstaat, zodat eindgebruikers geen last meer hebben van de beperkingen van traditionele interconnects. De partijen willen dat HPC efficiënter en schaalbaarder wordt dan nu het geval is.

Optische datatransporttechnologie

Ayar Labs is een specialist in het ontwikkelen van optische processortechnologie. In traditionele supercomputeromgevingen wisselen de verschillende processors in de HPC-servers data met elkaar uit voor berekeningen op basis van elektriciteit.

De technologie van de optische processorspecialist maakt het mogelijk deze data-uitwisseling op basis van lichtsignalen uit te voeren. Hierdoor is tot duizend keer meer bandbreedte beschikbaar tegen een veel lager energieverbruik. De technologie is samengepakt in een eigen compacte processor, de TeraPHY. De chip kan worden geïntegreerd in andere processors of CPU’s. Een enkele TeraPHY-processor kan tot 2 Tbps aan data verwerken. De lichtsignalen hiervoor worden geproduceerd door een eveneens door de specialist ontwikkelde lasermodule die op 16 verschillende golflengtes werkt.

Integratie in HPE Slingshot

De samenwerking tussen HPE en Ayar Labs bestaat uit het integreren van deze op licht gebaseerde processortechnologie in de HPE Slingshot-technologie van interconnect-devices. Deze worden gebruikt voor het verplaatsen van data tussen de verschillende componenten binnen supercomputeromgevingen.

Ook gaan de partijen meer onderzoek doen naar het gebruik van optische technologie voor supercomputing en wordt een speciaal ecosysteem van leveranciers opgetuigd. Dit laatste is belangrijk omdat supercomputeromgevingen vaak uit oplossingen van meerdere leveranciers bestaan. Wanneer andere leveranciers ook de optische technologie van HPE en Ayar Labs omarmen, kunnen meer klanten dit soort toepassingen gebruiken. Dit helpt ook het commercieel benutten van de technologie.

Verder kondigt HPE aan dat het via zijn private investeringsmaatschappij HPE Pathfinder in Ayar Labs heeft geïnvesteerd. Het bedrag van deze investering is niet bekendgemaakt. De optische chipsettechnologiespecialist wist eind 2020 nog een bedrag van ruim 31 miljoen euro (35 miljoen dollar) op te halen.