HPE wil met het nieuw aangekondigde HPE Diversity Startup Program meer gelijkheid voor cloud-toegang creëren. In samenwerking met Alpha3 Cloud heeft HPE het initiatief gestart die vrouwen en minderheden ondersteunen. Daarnaast breidt het de SMB(small/medium business)-plannen uit naar meer partnerships met Amerikaanse universiteiten.

Allereerst wil HPE de toegang tot het eigen GreenLake edge-to-cloud platform verbeteren voor startups in handen van vrouwen en minderheden. Met cloud service vouchers kunnen deze partijen aan de slag met GreenLake.

Alpha3 Cloud

De partner van HPE is hierbij dus Alpha3 Cloud, dat onderdeel is van Provdotnet. Het levert hybrid cloud-, IaaS- en PaaS-oplossingen voor organisaties van alle soorten en maten. Alexia Clements, VP worldwide GTM, HPE GreenLake Cloud Services, denkt dat de HPE Diversity Startup Program cloud-providers in staat stelt om cloud-platformen op te schalen om aan de wensen van klanten te voldoen.

CEO van Alpha3 Cloud Ron Sacks: “Ons onderzoek heeft laten zien dat veel nieuwe startups en snel groeiende bedrijven gesticht zullen worden door minderheden en vrouwen. Deze bedrijven hebben te maken met significante uitdagingen om het benodigde kapitaal en de vereiste diensten aan te spreken die ze nodig hebben voor succes. Onze samenwerking met HPE GreenLake staat het ons toe om deze groeiende bedrijfsgemeenschap te ondersteunen met just-right provisioning, efficiënt kostenmanagement en de mogelijkheid om onze value-added services te bieden waar nodig.”

Universiteiten

HPE heeft eveneens het lopende verband met de University of Washington uitgebreid naar andere instellingen. The University of Houston en Prairie View A&M University vallen nu ook onder het nieuwe programma. Deze universiteiten zijn dichtbij HPE gesitueerd . In de winter gaat HPE proberen om kleine en middelgrote bedrijven te rekruteren die studenten beter voor kunnen bereiden op succes in het bedrijfsleven.

Het doel is hierbij om aanstormende tech-trends te herkennen, hoe men ideeën over kan brengen naar anderen en hoe men de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf kan optimaliseren.

