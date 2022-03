VMware heeft zijn beheerde dienst Cloud Flex Storage geïntroduceerd. Met de storagedienst kunnen bedrijven hun benodigde storagecapaciteit op- en afschalen.

Cloud Flex Storage is een schaalbare, elastische dienst op basis van een pay-as-you-go-model. De dienst is ‘gehuisvest’ in VMware Cloud on AWS. Met de dienst kunnen bedrijven, zonder extra hosts toe te voegen, de storage direct in de VMware Cloud Services Console opzetten en de benodigde capaciteit inregelen.

Vooral het niet meer hoeven toevoegen van extra hosts is een belangrijke zaak van de storage-oplossing. Eerder verkocht VMware alleen cloudgebaseerde storage gebaseerd op hyper-converged infrastructure. Hiervoor moesten klanten altijd extra rekenkracht inkopen voor meer storageruimte.

Daarnaast ondersteunt de oplossing de lift-and-shift van virtuele machines zonder aanpassingen aan de data-laag te moeten uitvoeren of het storage-ontwerp opnieuw in te richten. Hiermee wordt voor cloudmigraties veel tijd bespaard.

Alternatief voor VMware vSAN

Klanten die ook de vSAN on-premises storagediensten van VMware gebruiken, kunnen Cloud Flex Storage inzetten voor het verspreiden van hu data naar meerdere storage-omgevingen. VMware geeft aan dat Cloud Flex Storage straks goedkoper gaat zijn dan het gebruiken van on-premises VMware vSAN-oplossingen. Of de cloudgebaseerde storagedienst op termijn vSAN gaat vervangen, blijft echter onduidelijk.

Gebruikte technologie

De onderliggende technologie van Cloud Flex Storage is gebaseerd op VMware Cloud Disaster Recovery Service. Deze technologie bestaat uit een Log-Structure Filesystem, ontwikkeld door het overgenomen Datrium.

Het Log-Structure Filesystem heeft een two-tier ontwerp met zowel een zogenoemde ‘immutable’-laag, waarin data kan worden opgeslagen die niet kan worden aangepast of bewerkt, als een caching-laag. Beide lagen zijn gebaseerd op NVMe drives met een backend van object storage. Alles is gebouwd op de AWS S3 storagedienst. Deze technologie moet volgens de techgigant snelheid en uitgebreide dataprotectie-functionaliteit bieden. Cloud Flex Storage is zeer geschikt voor back-up, bescherming tegen ransomware-aanvallen en data recovery.

VMware Cloud Flex Storage is momenteel als preview beschikbaar voor geselecteerde partners. Wanneer de dienst algemene beschikbaar komt, is nog niet bekend. Wel geeft VMware aan dat het van plan is de dienst op termijn uit te rollen naar meerdere andere cloudomgevingen.

