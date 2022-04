Amazon biedt vanaf nu een serverless optie voor Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK).

Amazon MSK Serverless is ontworpen om capaciteit te schalen en aan de vraag van applicaties te voldoen. De dienst vereenvoudigt real-time data ingestion en streaming. De opslagcapaciteit van applicaties wordt on-demand toebedeeld.

Kafka is een open-source systeem voor het transporteren van real-time data. Het platform werd oorspronkelijk door LinkedIn ontwikkeld voor de verwerking van gebruikersstatistieken. Inmiddels wordt Kafka gebruikt voor een scala aan toepassingen, van infrastructuurmonitoring tot cyberbeveiliging.

Marcia Villalba, senior developer advocate voor AWS Serverless, beschreef de introductie van Amazon MSK Serverless in een blogpost. “Amazon MSK vermindert het werk dat nodig is om Apache Kafka in productie te brengen, schalen en beheren. Amazon MSK stelt je in staat om een cluster aan te maken en in enkele minuten te beginnen met het verzenden van data.”

Amazon MSK Serverless

“Maak je een nieuw Amazon MSK-cluster aan, dan kies je onder een aantal brokers, de grootte van de instance en de opslag die elke broker beschikbaar heeft”, vervolgt Villalba. “De prestaties van een MSK-cluster hangen hiervan af. Ben je bekend met de workload, dan is de configuratie gemakkelijk. Maar hoe configureer je een Amazon MSK cluster voor een nieuwe workload? Of voor een applicatie die onvoorspelbaar dataverkeer heeft?”

Amazon MSK Serverless voorziet en beheert de benodigde capaciteit automatisch. Volgens Amazon is het de perfecte optie voor organisaties die voor het eerst aan de slag gaan met een workload. Een topoptie om het verbruik van clusters te verminderen, aldus Villalba.

