Cisco introduceert Predictive Networks. De technologie maakt het mogelijk om netwerkproblemen op te lossen voordat ze zich voordoen. Cisco hoopt de eerste release in juni te onthullen.

In een recente survey gaf 45 procent van de IT-leiders aan dat downtime hun grootste netwerkuitdaging is. Hoe meer we digitaliseren, hoe hoger de prijs van uitval wordt. Traditioneel netwerkbeheer draait om detectie en preventie. De meeste technologie komt in actie nadat een probleem zich voordoet. Cisco wil het aanbod opschudden. In de afgelopen twee jaar werkte 30 specialisten aan een software-engine voor het voorspellen en oplossen van netwerkproblemen.

Cisco Predictive Networks

Cisco Predictive Networks verzamelt gegevens uit verschillende netwerkbronnen. Vervolgens leert de technologie patronen te herkennen. Uiteindelijk worden hardwareproblemen, bandbreedtepieken en kwetsbare configuraties in kaart gebracht.

Cisco wil Predictive Networks in het volledige portfolio aanbieden via integraties en SaaS. De organisatie hoopt de eerste integraties aan te kondigen op Cisco Live, een conference in juni. Het oog ligt op grootbedrijven en kleine organisaties in vrijwel elke sector.

Niet baanbrekend

Het idee achter Predictive Networks is niet baanbrekend. Elke organisatie kan netwerkproblemen voorspellen door een monitoringplatform aan te schaffen en een ervaren beheerder in te schakelen. Het verschil zit in kosten en nauwkeurigheid. Predictive Networks draait op AI. Cisco beschikt over een gigantische hoeveelheid historische netwerkdata. De technologie leert van dit verleden. Nauwkeurige AI-voorspellingen zijn sneller en goedkoper dan mensenwerk.

“De toekomst van connectiviteit hangt af van zelfhelende netwerken die leren, voorspellen en plannen”, deelt Cisco-CEO Chuck Robbins. “We gaan de technologie in de komende jaren toepassen op een breed scala aan producten en diensten.”

De eerste versies van Predictive Networks zijn reeds getest door partners, waaronder Philips 66 en Schneider Electric. De partners zijn positief over de nauwkeurigheid van de technologie.

