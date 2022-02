Cisco voegt Silicon One-chip toe aan Catalyst-switches: wat betekent dat voor het netwerk?

Cisco belooft ‘wired-like’ prestaties van netwerken met de koppeling van Wi-Fi 6E en Silicon One-switching in Catalyst 9000X-serie.

Netwerktechnologie is de basis van Cisco, daarmee zeggen we niets bijzonders. Toch horen we de laatste tijd niet zo heel veel van dit bedrijfsonderdeel. Het ging de afgelopen jaren heel veel over Webex, maar ook over zaken zoals Kubernetes wilde Cisco graag in gesprek. Op zich is het alleen maar logisch dat een bedrijf zoals Cisco ook kijkt naar nieuwe en courante ontwikkelingen natuurlijk. Wij kregen echter toch een beetje het idee dat de netwerkafdeling het ondergeschoven kindje aan het worden was.

De meest recente uitgave van het Gartner MQ voor Wired en Wireless LAN Access lijkt dit gevoel ook te onderstrepen. Waar Cisco daar jarenlang fier aan kop stond, is het inmiddels voorbijgestreefd door Aruba, Juniper en Extreme Networks. Toegegeven, het gaat in dat MQ over LAN, niet over WAN, waar Cisco ook een belangrijke rol in speelt, maar het is toch een teken aan de wand wat ons betreft.

Eigenlijk het laatste echt grote wapenfeit van Cisco op het gebied van netwerktechnologie dat wij ons kunnen herinneren, dateert alweer van eind 2019. Toen kondigde het de Silicon One-processors aan. Dat zijn programmeerbare chips, die in eerste instantie bedoeld waren voor de backbone van het internet, het WAN dus. De Silicon One-architectuur moet een brug slaan tussen verschillende functies, form factors en marktsegmenten. Door deze allemaal op dezelfde architectuur te laten routeren en switchen, kun je grote efficiëntieslagen maken. Daarnaast zijn de processors programmeerbaar. Dit betekent dat ze exact de functionaliteit kunnen krijgen die nodig is in een specifieke omgeving. Het is dus niet langer nodig om alle mogelijke netwerkprotocollen standaard op te nemen in een netwerkapparaat. Als je het ergens toch nooit gebruikt, zorgt dat alleen maar voor vertraging.

Nu ook in Catalyst 9000

Zoals al aangegeven was de Silicon One-familie aan processors in eerste instantie gericht op toepassingen in ‘het internet’. Denk hierbij aan (grote) service providers, web- of hyperscalers en large enterprise. Oftewel, iedereen voor wie een zo efficiënt mogelijke backbone die optimale prestaties biedt een eerste behoefte is. Het was echter een kwestie van tijd vooraleer Silicon One ook in ‘lagere’ segmenten zou verschijnen. Immers, als het doel van Cisco is om een uniforme architectuur te bouwen, dan is het alleen maar logisch dat die volledig end-to-end wordt. Op dat punt zijn we nu aangekomen, met de introductie van de Catalyst 9000X-switches.

Catalyst 9000X komt als premiummodel beschikbaar in alle Catalyst 9000-series in het portfolio van Cisco. Door de toevoeging van de Silicon One-processorarchitectuur krijgen deze switches een stevige boost. Tijdens de briefing die we naar aanleiding van deze introductie bijwoonden, stelde een woordvoerder van Cisco dat Silicone One het mogelijk heeft gemaakt om routing en switching in een enkel apparaat samen te voegen. Heel veel details zijn er verder nog niet bekend over deze nieuwe serie, maar het is wat ons betreft zonder meer een grote stap die Cisco hiermee zet.

Wi-Fi 6E

Naast Silicon One was er nog een belangrijk thema tijdens de aankondiging. Cisco kondigde namelijk ook twee high-end Wi-Fi 6E-access points aan. Eentje in de Catalyst-familie en eentje in de Meraki-lijn. Het gaat hierbij om de Catalyst 9136 en de Meraki MR57. De nadruk die Cisco tijdens de aankondiging legde op het feit dat het high-end modellen waren, doet vermoeden dat ze daar denken dat alles wat er tot nu toe is aangekondigd niet in die categorie valt. Dit zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat er al de nodige aankondigingen gedaan zijn rondom Wi-Fi 6E door de concurrentie. Dat de Catalyst 9136 eraan kwam, was overigens al bekend. Het typenummer verscheen ruim een halfjaar geleden al eens op een lijst met Catalyst-access points.

Cisco maakt zich er overigens niet overdreven gemakkelijk vanaf met de Catalyst 9136 en de MR57. Aangezien ze allebei onder de Cisco-paraplu vallen, zou je wellicht verwachten dat het in de basis qua hardware dezelfde access points zijn en dat alleen de manier waarop je het beheert en eventueel de functionaliteit verschillend zijn. Dat lijkt voor zover wij het hebben kunnen zien echter niet het geval te zijn.

De Catalyst 9136 heeft twee keer zoveel antennes en spatial streams op 5 GHz als de MR57. De 9136 heeft de volgende verdeling per frequentie: 4×4:4 op 2,4 GHz, 8×8:8 op 5 GHz en 4×4:4 op 6 GHz. De MR57 moet het met nipt bescheidener specificaties doen: 4×4:4 op 2,4 GHz, 4×4:4 op 5 GHz en 4×4:4 op 6 GHz. Daarmee lijkt Cisco de Catalyst-lijn nog altijd hoger in te zetten dan Meraki, wat op zich ook alleen maar logisch is overigens. Naar verluidt wordt het bijvoorbeeld mogelijk om op de Catalyst 9136 de acht antennes voor 5 GHz in tweeën te splitsen. Je kunt dan als het ware twee 5GHz-radio’s creëren.

Wired-like via Wi-Fi

Wi-Fi 6E brengt Wi-Fi weer een stapje dichterbij de prestaties die bekabeld te halen zijn. Dankzij OFDMA heeft de technologie switching-eigenschappen gekregen. Dat maakt het nog altijd niet volwaardig full-duplex, maar het dicht het gat met bekabelde aansluitingen wel weer een behoorlijk stuk.

Met alleen Wi-Fi 6E ben je er echter nog niet op dit punt, als we Cisco moeten geloven. Daarvoor moet je ook zorgen dat je core netwerk eveneens op orde is. En daar komt de Catalyst 9000X om de hoek kijken. De combinatie van de 9000X met Silicon One en Wi-Fi 6E zal het gat nog verder dichten. Dat is althans de belofte van Cisco. We gaan het bedrijf zeker regelmatig herinneren aan die belofte. Het is in ieder geval goed om te zien dat de netwerkafdeling van Cisco weer eens goed uitpakt. Naast bovenstaande aankondigingen ging het tijdens het evenement ook nog over Private 5G. Maar daar komen we op terug tijdens Mobile World Congress. Daar zullen we dit jaar als het goed is aanwezig zijn.