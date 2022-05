Het Nederlandse Ultimaker gaat fuseren met MakerBot, een concurrent en Amerikaanse fabrikant van dekstop 3D-printers. Investeerder NPM Capital krijgt na de fusie iets meer dan de helft van de aandelen in het nieuwe bedrijf. De rest komt in handen van MakerBot-eigenaar Stratasys.

De markt voor desktop 3D-printers blijft groeien. Om deze groei te kunnen bijhouden en met nieuwe innovatieve concepten te komen, hebben beide fabrikanten besloten de handen ineen te slaan.

3D-printen wordt volgens zowel MakerBot als Ultimaker steeds vaker door bedrijven gebruikt als een nieuwe manier van produceren. Door nu als één bedrijf op te trekken, kunnen de bedrijven hun mondiale activiteiten uitbreiden en meer voet aan de grond krijgen in regio’s als Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en Azië–Pacific.

MakerBot en Ultimaker

MakerBot, eigendom van industriële 3D-printingspecialist Stratasys, is een Amerikaanse 3D-printerfabikant voor het maken van productprototypes, auto-onderdelen en onderdelen van industriële apparatuur. Naast oplossingen voor deze terreinen biedt de fabrikant materialen voor 3D-printers en ontwerpsoftware waarmee eindgebruikers hun productie kunnen opzetten. De printers van dit bedrijf worden veel gebruikt door hobbyisten en onderzoekers, maar ook maakbedrijven voor de snelle productie van bepaalde onderdelen.

Ultimaker zit in hetzelfde marktsegment als MakerBot en levert ook 3D-printers, bijbehorende materialen en software-oplossingen.

Aandelen naar Stratasys en NPM Capital

Na de fusie krijgt het moederbedrijf van MakerBot een aandeel van 45,6 procent in het nieuwe bedrijf. Opvallend is dat de private investeringsmaatschappij NPM Capital, één van de investeerders in Ultimaker, een marktaandeel krijgt van maar liefst 54,4 procent. Meer dan de helft van alle aandelen dus.

Beide grootaandeelhouders investeren daarnaast gezamenlijk 64,4 miljoen dollar (60 miljoen euro) in het gefuseerde bedrijf. Vooral voor het uitbreiden van het productportfolio en het aanboren van nieuwe markten.

De fusie moet aan het einde van dit jaar zijn beslag krijgen. De huidige CEO’s van MakerBot en Ultimaker, Nadav Goshen en Jürgen von Hollen, gaan het nieuwe bedrijf als co-CEO’s leiden.

