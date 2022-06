Oracle opent een nieuwe cloudregio in Parijs. De cloudgigant is goed op weg naar zijn doel van veertien Europese regio’s voor het einde van 2022.

Elke grote cloudprovider werkt met lokale datacenters. Het is voor sommige klanten illegaal om gegevens over de grens te verwerken. Andere klanten hechten waarde aan de snelheid van lokale hardware. De meeste providers groeperen lokale datacenters in een cloud region, ofwel cloudregio.

In 2021 vestigde Oracle zijn eerste Franse cloudregio in Marseille. Nu breidt het aanbod uit. De tweede cloudregio van Frankrijk is beschikbaar in Parijs. Daarmee heeft de organisatie negen Europese cloudregio’s. Naast Marseille en Parijs werkt Oracle in Amsterdam, London, Zurich, Milan, Stockholm, Newport en Wales. De tiende regio wordt momenteel in Madrid gebouwd.

Waarom lokaal?

Oracle wil 2022 afsluiten met veertien Europese regio’s. “De reden dat we nieuwe cloudregio’s toevoegen is heel simpel: klanten vragen erom”, vertelde Richard Smith, Oracle EVP Technology & Cloud, in een interview met Techzine.

Amerikaanse klanten kunnen in principe met een cloudregio op honderden kilometers afstand werken. Voor Europese klanten ligt het anders. Vaak stuit je na een paar honderd kilometer op een landsgrens. Vanaf dat punt verandert de wet.

Verwerk je persoonsgegevens in de cloud, dan zal je meestal voor een lokale cloudregio moeten kiezen. Met elke nieuwe cloudregio maakt Oracle zichzelf geschikt voor een nieuwe gebruikersgroep. De organisatie wil voor het einde van het jaar wereldwijd 44 cloudregio’s aanbieden.

De nieuwe regio in Parijs is geschikt voor Oracle’s volledige cloudaanbod, waaronder Autonomous Database. Elke cloudregio heeft drie onderdelen met afzonderlijke hardware en stroomvoorzieningen. De workloads van klanten worden over de onderdelen verdeeld, waardoor een enkele storing nooit tot uitval leidt.

