De toename van het dataverkeer van big tech dwingt telecomoperators meer te investeren in hun netwerken. Het zou eerlijk zijn als deze bedrijven de operators ondersteunen, vindt Christel Heydemann, CEO van Franse operator Orange.

Tijdens een conference in Aix-en-Provence gaf Heydemann aan dat het dataverkeer van grote techbedrijven en contentleveranciers steeds lastiger af is te handelen voor telecomoperators. De groei van dit dataverkeer dwingt operators steeds vaker tot hogere investeringen in hun netwerken, zo bericht Bloomberg. De investeringskosten worden geschat op 15 miljard euro in de komende vier jaar.

Dataverkeer big tech

De CEO van Orange stelt dat operators door de groei van het netwerkverkeer van deze bedrijven eigenlijk ‘veroordeeld’ zijn om constant in de netwerken te investeren. Ze verwacht dat het netwerkverkeer van big tech en grote contentleveranciers in de komende zes jaar met een factor van 3 tot 5 zal toenemen. Er werden geen namen genoemd, maar het is logisch te denken aan Google, Apple, Amazon, Meta en Netflix.

Bijdrage gezocht

Christel Heydemann gaf aan dat deze investeringen de diverse operators veel geld kosten. Zij vraagt zich daarom af of het niet logisch zou zijn dat dat big tech en contentleveranciers een financieel steentje gaan bijdragen aan de verdere netwerkinvesteringen van operators.

In lijn met Europese Commissie

De opmerkingen van de Orange CEO zijn koren op de molen voor de plannen die de Europese Commissie heeft. Sinds de lente van dit jaar onderzoekt de EC of grote techbedrijven een financiële bijdrage kunnen leveren voor het gebruik van de netwerken van Europese operators. Vooral gaat het hierbij om meer financiële ondersteuning bij de aanleg van 5G-netwerken, maar bijvoorbeeld ook om het ondersteunen van de werkzaamheden van diverse Europese toezichthouders.

