Een gelekt Europees wetsvoorstel verplicht grote technologiebedrijven om tot 0,1 procent van hun netto-inkomen in te leveren voor de vergoeding van toezichthouders.

De Europese Commissie wil de kosten van overheidstoezicht verrekenen met de organisaties die onder toezicht staan. De jaarlijkse belasting kan oplopen tot 0,1 procent van het jaarlijkse netto-inkomen. Reuters deelt het nieuws op basis van een gelekt EU-document.

Digital Services Act

De nieuwe belasting is een van de regels van de Digital Services Act (DSA). De regels van de DSA gelden uitsluitend voor aanbieders van ’s werelds grootste platforms. Denk aan Meta, Alphabet en Microsoft.

De DSA is op dit moment een voorstel. Naar verwachting komt de definitieve versie later in de maand tot stand. Het kan nog jaren duren voordat de DSA wordt geïmplementeerd.

De Europese Commissie redeneert dat er tientallen toezichthouders nodig zijn om de regels van de Digital Services Act te handhaven. De nieuwe belastingregel moet toezichthouders gaan financieren.

“Het totale bedrag van de jaarlijkse toezichtsvergoedingen (0,1 procent) wordt gebaseerd op de kosten die de Commissie maakt voor toezichttaken”, luidt het gelekte document. “De vergoeding zal niet hoger zijn dan 0,1 procent van het wereldwijde jaarlijkse netto-inkomen van een organisatie.”

Op 22 april komen Europese lidstaten en wetgevers bijeen om over de Digital Services Act te onderhandelen.

Wikipedia uitgezonderd

Volgens een anonieme bron van Reuters vertelde Eurocommissaris Margrethe Vestager dat de vergoeding tussen de 20 miljoen euro en 30 miljoen euro per jaar kan opbrengen.

Non-profitorganisaties met grote online platforms en zoekmachines worden vrijgesteld, aldus het document. Denk aan Wikipedia en onderzoeksinstanties.

De belasting is vergelijkbaar met een bestaande regel voor telecomorganisaties. Telecomtoezichthouders zijn reeds in staat om kosten te verrekenen met partijen die onder toezicht staan.

