FiberUnlimited ontvangt 5 miljoen euro aan groeigeld. Het Amersfoortse bedrijf gebruikt ultralichte plastic optical fiber-kabels om netwerken in gebouwen aan te leggen.

FiberUnlimited wil het groeigeld gebruiken om uit te breiden in het buitenland. De investering komt van durfkapitalist Forward One en investeringsmaatschappij Oost NL. FiberUnlimited werd in 2015 opgericht en gebruikt plastic optical fiber (POF)-kabels om netwerken in gebouwen aan te leggen. Daarnaast draagt het bedrijf zorg voor monitoring en beheer.

Van koper naar POF

FiberUnlimited werkt uitsluitend met POF-kabels. Op dit moment bestaan de netwerken van huizen en kantoren voornamelijk uit koper. FiberUnlimited vindt het materiaal gedateerd.

“De meeste gebouwen zijn tegenwoordig nog steeds uitgerust met verouderde en trage koperen netwerkkabels die 50 jaar geleden zijn ontwikkeld”, aldus de organisatie. “Als het einde van hun beperkte levenscyclus is bereikt worden ze meestal uitgerukt en rechtstreeks naar Afrika verscheept, waar ze chemisch worden verbrand om bij de metalen in het midden van de kabel te komen.”

Volgens FiberUnlimited is POF een geschikter alternatief. De kabels gaan langer mee en zijn herbruikbaar voor de toekomstige huurders of eigenaren van een gebouw. Kantoorverhuurders zijn een belangrijke doelgroep voor FiberUnlimited, aangezien de dienst hen in staat stelt om nieuwe huurders snel en goedkoop op een betrouwbaar netwerk aan te sluiten. Volgens FiberUnlimited vermindert POF vervuiling en kosten. “Een win-win”, beschrijft het bedrijf.

Optische vezels

Zowel POF-kabels als glasvezelkabels zijn gebaseerd op optische vezels. Het materiaal verplaatst data sneller en betrouwbaarder dan koper. POF komt vaker voor in gebouwen dan glasvezel, aangezien het lastig is om glasvezel in hoeken te buigen. Glasvezel bereikt hogere snelheden dan POF, maar POF is flexibeler en goedkoper.

Ligt het aan FiberUnlimited, dan maken de koperkabels van scholen, hotels, ziekenhuizen, magazijnen en kantoren in de komende jaren plaats voor POF. Het bedrijf wil een groter marktaandeel in binnen- en buitenland. Tot nu toe is de organisatie goed op weg.

