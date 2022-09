Deutsche Telekom, Orange, Telefonica en 13 andere Europese telecombedrijven roepen big tech op om bij te dragen aan de kosten van Europese netwerken. Volgens de coalitie heeft de industrie meer geld nodig vanwege de energiecrisis en Europese doelstelling inzake klimaatverandering.

De coalitie beweert dat de telecomindustrie jaarlijks meer dan 50 miljard euro uitgeeft aan infrastructuur. Volgens de organisaties stijgen de kosten van netwerkplanning en -aanleg fors. De coalitie verwacht dat de prijzen voor glasvezelkabels in het eerste kwartaal van 2023 bijna zullen verdrievoudigen. Daarnaast waarschuwen de organisaties voor de gevolgen van hogere energieprijzen.

De coalitie roept op tot actie in een nieuwe, ondertekende verklaring. Willen Europese netwerken op de lange termijn houdbaar blijven, dan moeten de grootste verbruikers compenseren voor de kosten die zij opleggen, aldus de organisaties. Volgens de coalitie is Europa een groot deel van het potentieel van het consumenteninternet misgelopen. De Europese Unie zou zich snel moeten versterken voor het tijdperk van metaverses.

Big tech wil niet betalen

De coalitie bestaat onder andere uit Vodafone, Bouygues Telecom, KPN, BT Group, TIM Group, Telia Company, Fastweb en Altice Portugal. De organisaties beweren dat Amerikaanse techgiganten als Alphabet, Meta en Netflix meer dan 50 procent van het internetverkeer voor rekening nemen en een deel van de kosten voor het updaten van de infrastructuur zouden moeten dragen.

Dergelijke verzoeken zijn afgewezen door grote techbedrijven, die stellen dat ze reeds investeren in apparatuur en technologie om data effectiever over te dragen. De Europese Commissie praat in de komende maanden met belanghebbenden om een wetsvoorstel voor te bereiden.

