Startup QuiX uit Enschede heeft van het Duitse lucht- en ruimtevaartinstituut DLR een order binnengehaald voor een complete fotonische universele kwantumcomputer. Waarschijnlijk is de startup hiermee het eerste bedrijf ter wereld dat een dergelijke supercomputer commercieel levert.

De startup ontwikkelt kwantumcomputertechnologie op basis van lichtdeeltjes (photonen). Het voordeel van een dergelijke computer is dat voor het aanmaken van de kwantumdeeltjes geen extreem koude temperaturen (-296 graden Celcius) nodig zijn. Volgens QuiX maakt dit de kwantumtechnologie extreem schaalbaar. Een nadeel van deze technologie is onder meer dat het ontwikkelingsproces van de kwantumdeeltjes via photonen weer ingewikkelder is.

Binnen de order, met een waarde van 14 miljoen euro, gaat QuiX intensief samenwerken met het DLR-instituut van de Duitse overheid. Het DLR-instituut is in Duitsland aangewezen als één van de plekken waar Duitsland zijn eigen kwantumtechnologie wil ontwikkelen. Het lucht- en ruimtevaartinstituut heeft hiervoor specifiek zijn DLR Quantum Computing Initiative opgezet.

Bundeling van technologie

De partijen gaan als uitvoering van de order hun kennis over kwantumtechnologie bundelen en vanuit dat punt samen een prototype bouwen voor een universele fotonische kwantumcomputer.

QuiX levert hiervoor een niet-universele kwantumcomputerplatform die de speciale Boson Sampler kwantumcomputer draait. De basis van dit platform wordt gevormd door de Quox Quantum Photonic Processor in de vorm van een herprogrammeerbare interferometer.

Het Duitse onderzoeksinstituut DLR levert binnen de samenwerking onder andere kennis op het gebied van post-quantum cryptografie, quantum machine learning, planningoptimalisatie voor satellietactiviteiten en het simuleren van chemische redox-reacties voor het ontwikkelen van batterijsystemen.

Minder investeringskapitaal nodig

QuiX is waarschijnlijk het eerste bedrijf ter wereld dat een fotonische kwantumcomputer aan een klant ‘verkoopt’. Het bedrijf heeft, volgens het Financieel Dagblad, hierdoor voorlopig minder geld van investeerders nodig. Het bedrijf heeft voor eind 2023 of begin 2024 een nieuwe investeringsronde gepland. Afgelopen zomer werd met de laatste investeringsronde nog en bedrag van 5,5 miljoen euro opgehaald.

Tip: Twentse startup QuiX Quantum ontvangt miljoenen