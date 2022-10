KPN introduceert SASE KPN. De organisatie gaat grootzakelijke klanten helpen bij het aanleggen van een secure access service edge (SASE)-netwerk.

SASE is een netwerkarchitectuur. Een typisch SASE-netwerk heeft twee onderdelen: een wide area network (WAN) en een security service edge (SSE). Het WAN bestaat uit protocollen en software om meerdere (thuis)kantoren, datacenters en mobiele netwerken te verbinden, naar een centrale locatie te routen en vandaaruit te beheren. De SSE bestaat uit meerdere securitymaatregelen om het verkeer op de centrale locatie te beveiligen, waardoor het volledige netwerk is opgewassen tegen cyberaanvallen.

SASE-netwerken zijn vanaf nu op aanvraag beschikbaar bij KPN. De dienst bestaat uit meerdere onderdelen van het Secure Networking-portfolio van KPN, een verzameling van diensten voor grootzakelijke klanten. Een van de onderdelen is SD-WAN Premium. KPN lanceerde de WAN-beheerdienst in augustus 2022. Als onderdeel van KPN SASE maakt SD-WAN Premium het mogelijk om al het bedrijfsverkeer naar een centrale locatie te routen, de zogeheten KPN Core. Aldaar past de organisatie meerdere securitymaatregelen toe, waaronder firewalls en een secure web gateway. De architectuur is hieronder afgebeeld.

SASE KPN en Netskope

Steeds meer leveranciers lanceren SASE-diensten. De opkomst is een logische ontwikkeling, want veel grootbedrijven werken al jaren met een combinatie van WAN en SSE. Sommige bedrijven ontwikkelden eigen integraties om de twee te combineren, waardoor er een netwerk ontstond dat we vandaag de dag als SASE kennen. Klanten van moderne SASE-diensten hoeven zelf niets te combineren. Het integratiewerk is reeds afgerond.

Netwerk- en securityleveranciers werken vaak samen om een SASE-dienst aan te kunnen bieden. WAN is nou eenmaal het specialisme van netwerkleveranciers, terwijl SSE onder het expertisegebied van securityleveranciers valt. Ook KPN koos een partner voor de nieuwe SASE-dienst. Securitybedrijf Netskope draagt zorg voor de securitymaatregelen van KPN SASE.

