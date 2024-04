Zscaler heeft Airgap Networks overgenomen. De microsegmentatietechnologie moet een aanvulling zijn op het Zero Trust-platform.

Zscaler krijgt met de overname, waarvan de financiële details niet bekend zijn, een platform in handen waarmee bedrijven potentiële datalekken kunnen aanpakken en hun zakelijke netwerken kunnen beveiligen.

Het microsegmentatieplatform moet vooral voorkomen dat cybercriminelen dergelijke laterale bewegingen kunnen uitvoeren. Deze bewegingen vinden vaak plaats nadat zij een publiek toegankelijke server hebben gehackt en vervolgens het gecompromitteerde device gebruiken als een springplank om binnen hetzelfde netwerk andere ‘assets’ aan te vallen.

Het platform van Airgap Networks helpt dergelijke laterale bewegingen te voorkomen. Het systeem blokkeert de datauitwisseling tussen systemen onderling, tenzij hiervoor specifiek toestemming is gegeven. Denk aan het blokkeren van marketing apps om te communiceren met financiële databases.

Ransomware killswitch

Door het onmogelijk maken van kwaadaardig onderling dataverkeer tussen systemen wordt het voor hackers moeilijker zich binnen netwerken te bewegen. Daarnaast werkt, volgens Zscaler, de microsegmentatietechnologie ook als een ‘killswitch’ voor ransomware-aanvallen, zonder dat daarbij de normale werkactiviteiten worden verstoord.

Dit zou vooral helpen bij het voorkomen van ransomware-aanvallen op IoT-devices, OT-systemen en devices waarop geen agents kunnen draaien.

De microsegmentatietechnologie van Airgap Networks werkt geheel automatisch, zodat handmatige configuraties grotendeels worden vervangen. Dit scheelt bedrijven tijd en geld. Voor het automatiseren van de werkzaamheden maakt de technologie zelf zogenoemde microsegmentatieregels aan.

Overige functionaliteit

Verder beschikt de technologie inmiddels ook over features als een generatieve AI-chatbot en ThreatGPT, waarmee beheerders makkelijk informatie kunnen opvragen over mogelijke inbreuken. Ook presenteert het platform netwerkdata in grafieken.

Deze extra features moeten bedrijven ook meer inzicht geven in oost-westverkeer met discovery-, classificatie- en device-inventarisatiefunctionaliteit, zonder daarvoor agents op endpoints te moeten uitrollen.

De microsegmentatietechnologie wordt op termijn geïntegreerd in het eigen Zero Trust-platform. De nu overgenomen technologie gaat daarbij de al in het platform aanwezige Zero Trust Segmentation-features verder versterken.

