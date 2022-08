KPN lanceert SD-WAN Premium. De dienst maakt het mogelijk om meerdere bedrijfsnetwerken in een centrale omgeving te beheren.

KPN Secure Networking is een aanbod van meerdere netwerkdiensten voor grootbedrijven, waaronder VPN en SASE. KPN breidde het aanbod onlangs uit met SD-WAN Premium. De dienst maakt het mogelijk om meerdere bedrijfsnetwerken in een centrale omgeving te beheren.

SD-WAN-diensten zijn niet uniek. Meerdere netwerkdienstverleners helpen organisaties bij het inrichten van een software-defined wide area network (SD-WAN). Het voordeel van KPN SD-WAN Premium is dat de dienst snel met de rest van KPN’s aanbod integreert.

“Routering via de centrale firewall van KPN of integratie met andere applicaties is mogelijk”, deelde Jilles Limburg, EVP Grootzakelijke Markt van KPN. “Deze combinatie van diensten is uniek in Nederland.”

“SD-WAN Premium is in staat om de kwaliteit van het netwerkverkeer (Quality of Service) op een unieke manier te optimaliseren. Het stelt bedrijven onder meer in staat om over meerdere verbindingen tegelijk data te verzenden.”

SD-WAN Premium

KPN SD-WAN Premium maakt het mogelijk om de gebruikersgroepen, applicaties en netwerkapparaten van diverse netwerken in een centrale omgeving te configureren. Overzicht leidt tot minder misconfiguraties en securitydreigingen.

Klanten kunnen eigen firewalls gebruiken of de centrale firewall van KPN implementeren. De centrale firewall maakt het mogelijk om het verkeer van meerdere netwerken en locaties op een centrale locatie te filteren. Volgens KPN voldoet de dienst aan alle Europese privacyrichtlijnen.

KPN en VMware

KPN ontwikkelde de dienst in samenwerking met VMware. De virtualisatiegigant heeft een softwarestack waarmee providers SD-WAN-diensten aan eindklanten kunnen verlenen. Een van de providers is KPN.

KPN en VMware werken al jaren samen. Tot voor kort bestond de samenwerking voornamelijk uit private cloud-diensten als KPN Cloud NL. SD-WAN Premium is een van de eerste gezamenlijke netwerkdiensten in het aanbod.

