DXC Technology heeft in een mededeling aan aandeelhouders bevestigd dat het met een financiële partij gesprekken voert over een mogelijke overname. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt.

Vorige maand werd bekend dat een private investeringsmaatschappij interesse had in de overname van de IT integrator. Hiervoor zou DXC Technology financiële adviseurs in de hand hebben genomen, hoewel toentertijd werd ontkend dat er een mogelijke overname aan zat te komen.

Inmiddels is dit veranderd en heeft DXC Technology tegen aandeelhouders bevestigd dat het in een vroeg stadium gesprekken voert met een overnamepartij. Het bedrijf zegt in contact te zijn met een ‘financiële sponsor’.

Belang aandeelhouders voorop

De reden voor deze gesprekken is volgens DXC Technology dat de waarde voor de aandeelhouders in de gaten moet worden gehouden. Er is nog geen bod uitgebracht en het bedrijf geeft aan dat de gesprekken mogelijk tot niets zullen leiden.

De identiteit van de partij waarmee de IT integrator praat is onbekend. Volgens Bloomberg gaat het om de Aziatische private investeringsmaatschappij Baring Private Equity Asia. Deze investeerder werd eerder dit jaar overgenomen door EQT Partners.

Hausse aan overnames IT integrators

Integrators en IT-dienstverleners als DXC Technology zijn de laatste tijd gewilde partijen voor overnames van private investeringsmaatschappijen. Dit komt doordat het marktsegment op dit moment onder druk staat door lastige economische omstandigheden en klanten vaak naar de cloud overstappen.

