Intel heeft zijn onderzoekers de opdracht gegeven om te werken aan het maken van kwantumcomputing-chips op grote schaal.

De onderzoeksorganisatie onder Intel Corp, Intel Labs en Components Research, is een partnerschap aangegaan om te werken aan het creëren van grootschalige productie van chips voor de verwerking van kwantumcomputers.

Wat is een kwantumcomputer?

Intel is al geruime tijd bezig om componenten voor kwantumcomputers te maken. Deze computers zijn exponentieel sneller omdat zij werken op qubits in plaats van traditionele bits. Qubits verschillen van traditionele bits omdat ze niet beperkt zijn tot de toestand van 1 en 0. Qubits maken gebruik van superpositie, waardoor qubits in beide vormen tegelijk kunnen bestaan.

Het onderzoek naar deze kwantumchips is een mijlpaal voor Intel. Deze chips zullen worden gebruikt in hun bestaande productieproces voor transistors.

De toekomst van kwantumcomputers

Wat het productieproces van kwantumchips onderscheidt van traditionele chips is de silicium wafer die Intel gebruikt. De wafer wordt gemaakt met ‘spin-qubits’, die alleen bij lage temperaturen kunnen bestaan en stabiel blijven. Daarom hebben de meeste onderzoekers één chip per keer gemaakt. Intel heeft een manier gevonden om deze chips op grotere schaal te produceren door ze in hun bestaande transistors in te bouwen. De directeur van Quantum Hardware, James Clarke, heeft gezegd dat dit proces een rendement van 95% zal opleveren.

Gevraagd naar de toekomst van het onderzoek, verklaarde James Clarke: “In de toekomst zullen we de kwaliteit van deze apparaten blijven verbeteren en grootschaliger systemen ontwikkelen, waarbij deze stappen als bouwstenen dienen om ons snel vooruit te helpen.”

Quantum computing is de toekomst, en deze sprong van Intel kan de toekomst zijn van hoe we omgaan met computerprocessen.