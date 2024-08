SoftBank loopt weg van Intel en benadert TSMC voor AI-chip

Intel moet het de afgelopen tijd ontgelden. Tegenvallende kwartaalcijfers, forse koersdalingen en problematische processoren teisterden de chipreus al. Nu blijkt SoftBank ook nog eens weg te zijn gelopen van een potentiële deal om halfgeleiders te laten produceren door Intel.

Sinds een paar jaar opereert Intel zowel als chipontwerper en als chipproducent. Intel Foundry, een onafhankelijke business unit binnen het bedrijf, bouwt op verschillende continenten aan een toekomst om een geduchte concurrent van TSMC te worden. Zo ver is het nog lang niet, maar maanden geleden beloofde een Microsoft-deal voor het bouwen van een chip veel goeds. Nu passeert het tegenovergestelde nieuws de revue: SoftBank is juist bij Intel weggelopen.

Niet snel genoeg en simpelweg niet genoeg

SoftBank legt de schuld voor de op de klippen gelopen discussies volledig bij Intel, bericht Financial Times op basis van bronnen. Intel zou namelijk niet hebben voldaan aan de vereisten van het Japanse bedrijf: de uiteindelijke chips zouden niet snel genoeg worden geproduceerd en in een te klein volume. TSMC, dat het overgrote merendeel van de geavanceerde processoren maakt wereldwijd, is een logisch alternatief gezien de klachten.

Dat Intel het aflegt tegen TSMC op dit moment, is niet verwonderlijk. De huidige productiecapaciteit van TSMC op het gebied van EUV-machines is gebaseerd op ervaring in productie sinds 2015, terwijl Intel pas eind vorig jaar voor het eerst met deze apparatuur van ASML voor massaproductie begon met de Meteor Lake-laptopchips. Zo is de chipopbrengst bij TSMC verviervoudigd door de jaren heen op basis van EUV, een resultaat van jaren aan optimalisaties.

Hoewel Intel er vroeg bij is met High-NA EUV, zijn de ASML-machines van die allernieuwste generatie lithografie nog niet klaar voor massaproductie. Intel zit dus nog steeds vast aan productiecapaciteit die ofwel verouderd is (met DUV-machines, de voorgangers van EUV), ofwel pas een jaar op schaal zijn ingezet. Intel Foundry is daarnaast nog stevig aan het uitbreiden, maar veel faciliteiten zijn nog helemaal niet gebouwd. Denk bijvoorbeeld aan de locatie in Maagdenburg, Duitsland, dat door problemen rondom de geschiktheid van het land voor bouw nog geen enkele constructie toestaat.

