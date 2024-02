Nvidia kan de vraag naar GPU’s niet aan. TSMC kan niet genoeg H100-chips produceren, waardoor Intel Foundry Services te hulp lijkt te schieten.

Bronnen binnen de chipindustrie stellen dat de overeenkomst tussen Nvidia en Intel Foundry Services 5.000 wafers per maand betreft. Tom’s Hardware stelt dat dit zou kunnen leiden tot 300.000 extra H100-chips per maand, ervan uitgaande dat de opbrengst nagenoeg foutloos is en het hier om die specifieke GPU gaat.

Daarmee zou Nvidia de afhankelijkheid van TSMC aanzienlijk verkleinen. Tegelijkertijd zou de deal een doorbraak betekenen voor Intel Foundry Services, dat sinds de aanstelling van CEO Pat Gelsinger een essentieel component is geworden van het Intel-portfolio.

Jacht op AI-hardware

Elk groot techbedrijf jaagt op grote hoeveelheden AI-chips van Nvidia: Meta zou bijvoorbeeld op zoek zijn naar 350.000 nieuwe H100-processoren dit jaar. Momenteel gelden deze GPU’s als de belangrijkste krachtbron voor AI-acceleratie: alles van R&D tot het dagelijks draaien van ChatGPT draait verreweg het snelste op de H100. In november introduceerde Nvidia tevens de H200, dat een aanzienlijke prestatiesprong levert.

Het uitbreiden van de capaciteit vindt volgens de berichtgeving wel pas in de tweede helft van het jaar plaats. De packaging-methodiek van Intel Foundry Services, bekend onder de naam Foveros, wijkt af van de zogeheten chip-on-wafer-on-substrate (CoWoS)-aanpak van TSMC. Momenteel zijn alle huidige Nvidia-chips ontworpen voor het TSMC-procedé. Het is dus niet zeker welke chips Nvidia via Intel Foundry Services kan realiseren.

Vanuit Intel weten we al dat men niet expliciet zal aankondigen wie gebruikmaakt van de foundry-capaciteit. Echter blijkt uit dit nieuws dat een dergelijke deal zelden lang geheim kan blijven. Op den duur zal vermoedelijk ook boven water komen hoe positief de betrokken partijen zijn over het percentage geslaagde chips dat uit elke wafer te krijgen is (yield rate).

Weinig kans voor concurrenten

Eerder lichtten we al uit dat Nvidia zich in een unieke positie bevindt. Qua prestaties en infrastructuur is het maar lastig bij te houden voor concurrenten als AMD en Intel. In praktische zin is Intel Foundry Services een aparte operatie van Intel als aanbieder van AI-chips, waardoor een samenwerking met Nvidia niet bijdraagt aan de competitiveit van Intels aanbod. Wel staat het Intel toe om in ieder geval te profiteren van de AI-opkomst. Ondertussen is AMD voor het succes van de eigen AI-chip MI300 afhankelijk van TSMC. Inmiddels verwacht dat bedrijf dat het daarmee 3,5 miljard dollar kan realiseren, een ambitieus doel.

Lees ook: Leveren de AI-beloftes van Microsoft, Google en AMD ook iets op?