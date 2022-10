De Franse telecomindustrie hoopt stroomuitval in de aankomende winter te voorkomen, maar providers bereiden zich voor op het ergste geval.

De Europese Unie kampt met een energiecrisis. De Franse regering waarschuwt dat stroomuitval als laatste redmiddel gebruikt kan worden. Franse providers lobbyen voor dezelfde bescherming als ziekenhuizen en overheidsinstellingen, maar de vrijstelling is niet verkregen.

Michel Combot, directeur van de Franse Telecom Federatie, vertelde tegen Politico dat het er niet langer om gaat of telecombedrijven beschermd zullen worden, maar hoe ze netwerkuitval tot een minimum kunnen beperken.

De Franse regering kan niet uitsluiten dat het land de stroom van bepaalde regio’s, bedrijven en burgers tijdelijk moet afsluiten. In dat geval worden de telecomnetwerken van getroffen regio’s verbroken, zei Combot. Momenteel werken netwerkoperators samen met de regering aan communicatie- en noodplannen.

Vier Franse providers, 1 procent van alle stroom

Combot voegde toe dat het land onvoldoende is voorbereid voor het ergste scenario. Hoewel Combot de regering niet direct beschuldigd, vermoed de directeur dat de overheid zich onbewust is van de gevolgen van netwerkuitval.

Ziekenhuizen en defensielocaties behoren volgens de Franse wetgeving tot “prioritaire klanten” in het geval dat de elektriciteit afgesloten wordt. Vaste en mobiele netwerken zijn dit niet. De communicatie-infrastructuur van de vier grote providers — Orange, Bouygues Telecom, SFR en Free — is goed voor 1 procent van het totale stroomverbruik in Frankrijk.

Aanpassen

Franse netwerkoperator RTE publiceerde halverwege september een rapport waarin de organisatie beschreef dat Frankrijk er in 2022 bijzonder slecht voorstaat. Rusland vermindert de gastoevoer naar Europa en meer dan de helft van de kerncentrales in Frankrijk is gesloten. Bovendien wees de droge zomer uit dat het riskant is om af te hangen van waterkrachtenergie.

Het ergste scenario heeft grote gevolgen, maar ondanks alles is de kans dat Frankrijk met stroomuitval te maken krijgt klein. “Zelfs in een worst-case scenario, wat onwaarschijnlijk is, kan stroomuitval worden vermeden als iedereen samen actie onderneemt door energiebesparingen uit te strekken tot alle sectoren van de Franse economie”, zei Xavier Piechaczyk, de voorzitter van de raad van bestuur van RTE.

Frankrijk begeeft zich in de aankomende winter op onbekend terrein. Hoewel zorgwekkend, laat de toon van de telecomsector zien dat bedrijven zich succesvol proberen aan te passen aan het energieprobleem.