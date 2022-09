Meerdere Europese telecombedrijven vertelden tegen Reuters dat de energiecrisis in de komende winter kan leiden tot netwerkuitval.

De gaskraan van Rusland naar West-Europa is dicht. Putin blokkeerde een van de belangrijkste pijpleidingen nadat de Europese Unie sancties oplegde voor de invasie van Oekraïne. Het aanbod van energie is gedaald, prijzen stijgen en telecombedrijven zijn bezorgd. Meerdere organisaties vertelden tegen Reuters dat de energiecrisis in de komende winter kan leiden tot netwerkuitval.

Energiecrisis

Het risico verschilt per land, maar aangezien grote delen van Europa op hetzelfde elektriciteitsnet zijn aangesloten, hebben de meeste landen een probleem. Het merendeel van de Europese Unie, waaronder Nederland, beschouwt internetproviders als kritieke infrastructuur. Dit betekent dat internetproviders een van de laatste partijen zijn die worden afgesloten in het geval van een stroomtekort. Desalniettemin zijn Europese telecombedrijven bezorgd.

Vier anonieme telecomexecutives vertelden tegen Reuters dat de zendmasten van meerdere Europese landen onvoldoende backupsystemen hebben om langdurig stroomuitval te overbruggen. In totaal draait de Europese Unie op bijna 500.000 mobiele masten. Volgens Reuters heeft het merendeel een backupbatterij met noodstroom voor 30 minuten. Daarna is het klaar.

De grote vraag is of het op noodstroom zal aankomen. Op dit moment koopt de Europese Unie buiten Europa gas in om het gebrek aan Russisch gas op te vangen. Tot nog toe hoeven er geen Nederlandse woningen of bedrijven afgesloten te worden, laat staan providers. De kans dat de knop omgaat is klein, maar niemand lijkt te weten hoe klein precies.

Frankrijk en Zweden

Telecombedrijven in Frankrijk en Zweden nemen het zekere voor het onzekere. Twee ingewijden vertelden tegen Reuters dat Franse elektriciteitsnetbeheerder Enedis een rampenplan heeft opgesteld voor het ergste geval. Om ziekenhuizen, politiediensten en de overheid te beschermen bij stroomuitval zouden delen van Frankrijk, waaronder telecomantennes, voor periodes van twee uur lang afgesloten kunnen worden.

Franse telecomlobbyorganisatie FTT sprak kritiek uit over het plan. De organisatie riep Enedis namens de grootste providers van Frankrijk op om telecomantennes te beschermen. Volgens ingewijden wordt het onderwerp momenteel overlegd door Enedis, FTT en de Franse overheid.

In Zweden werkt telecomtoezichthouder PTS samen met providers en overheidsinstanties om risico’s te minimaliseren. Een van de gesprekspunten is de verdeling van elektriciteit in noodgevallen. Daarnaast liet een woordvoerder weten dat de toezichthouder geld beschikbaar maakt voor aanvullende backupvoorzieningen in mobiele zendmasten.

