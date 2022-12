TP-Link heeft aan zijn Omada-netwerkbeheerplatform een volledig cloudgebaseerde controller-optie toegevoegd. De TP-Link Omada Cloud-Based controller moet beheerders flexibiliteit en minder complexiteit brengen.

De nu uitgebrachte Omada-controller is, in tegenstelling tot eerder uitgebrachte on-premversies met cloudfunctionaliteit, een volledig in de cloud bevindende beheerde controller waarmee netwerkbeheerders hun Omada SDN-omgevingen via een dashboard kunnen beheren. Volgens TP-Link is de controller daardoor te vergelijken met een ‘controller as a service’ dienst.

Door de controller geheel beheerd vanuit een gecentraliseerde cloudomgeving te gebruiken kunnen beheerders profiteren van meer rekenkracht, schaalbaarheid en beschikbaarheid, geeft de netwerkleverancier aan. Op deze manier kunnen zij het beheer uitvoeren over all hun access points, switches en gateways.

Functionaliteit

De Omada-controller beschikt daarnaast over een features die het cloudgebaseerd zijn mogelijk maken. Zo ondersteunt de controller-versie geavanceerde WLAN-optimalisatie, Anomaly Detection- en Early Warning-functionaliteit. Deze features gebruiken machine learning.

Voor de anomaliedetectie en de early warning is de TP-Link Omada Cloud-based Controller in staat geheel zelfstandig complexe problemen in netwerken te detecteren en de echte oorzaak daarvan (root-cause) te achterhalen. Deze functie is onderdeel van de overige monitoring-tools waarover de specifieke controller-versie beschikt.

Ook beschikt de controller over een geheel automatisch software- en patchbeheer en Zero Touch Provisioning [ZTP] voor het makkelijk opzetten van de controller in de netwerkomgeving.

Hosting in AWS

De beheerde volledig cloudgebaseerde TP-Link Omada Cloud-based Controller is ondergebracht in de public cloudomgeving van AWS. Voor Europa betekent het dat de dienst in de datacenters in Dublin en Frankfurt beschikbaar is. Dit moet volgens de netwerkleverancier een SLA-beschikbaarheid van 99,99 procent opleveren. Ook moet dit 24/7 automatische foutopsporing bieden, geografisch geïsoleerde back-upservers en betrouwbare productkwaliteit.

TP-Link is verantwoordelijk voor het operationeel en up-to-date houden van de software en zorgt verder onder meer voor de back-ups en een eventuele uitwijk van Dublin naar Frankfurt of omgekeerd.

