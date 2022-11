Uit de meest recente kwartaalcijfers van VodafoneZiggo blijkt dat de operator het vooral van mobiele klanten moet hebben. Het aantal vaste internetabonnees blijft afnemen. Daarnaast doet de zakelijke markt het beter dan het consumentensegment.

In het derde kwartaal van dit jaar zag de operator de totale omzet met een magere 1 procent toenemen. In totaal bedroeg de kwartaalomzet ruim 1 miljard euro. Deze omzetgroei was volgens de operator het gevolg van een toegenomen omzet per klant, ofwel ARPU.

De winst steeg in het afgelopen kwartaal met 1,3 procent. Volgens VodafoneZiggo werd er meer winst geboekt omdat de organisatie in het derde kwartaal sterk op de kosten lette.

Zakelijke markt blijft groeien

De mobiele tak van VodafoneZiggo doet het beter dan de dienstverlening van vast internet. De omzet van het mobiele marktsegment steeg met 7,2 procent. In totaal kwamen er 67.000 nieuwe mobiele abonnees bij. Hiervan waren er 37.000 in het consumentensegment en 30.000 in het zakelijk segment.

Het bedrijf verloor 15.000 abonnees van vaste internetdiensten. De operator wijt het verlies onder meer aan sterke concurrentie van KPN en de versnelde uitrol van diens glasvezelnetwerk. Vooral in het consumentensegment blijft het aantal klanten van vast internet dalen.

Verder blijkt dat het zakelijk segment voor het zevende kwartaal op rij een omzetgroei wist te boeken. In vergelijking met het derde kwartaal van 2021 groeide de omzet in dit marktsegment met 6,3 procent. Het aantal zakelijke vaste internetgebruikers nam met 6,1 procent toe.

Verwachtingen 2022

VodafoneZiggo voorspelt dat het voor de rest van het jaar op koers ligt en de verwachtingen voor heel 2022 worden behaald. Dit zou betekenen dat de omzet over 2022 stabiel blijft of toeneemt.

Tip: Omzet KPN groeit door zakelijke markt