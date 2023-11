VodafoneZiggo heeft in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw duizenden vaste internetklanten verloren. De operator stevent zo af op een verlies van 100.000 vaste internetklanten in 2023. Wel wist de Nederlandse operator een groot aantal mobiele abonnementen te verkopen.

In het derde kwartaal van 2023 moest VodafoneZiggo een verlies van ruim 58 miljoen euro noteren. Oorzaken hiervan waren onder meer de hogere rente, maar ook hogere energie- en salariskosten. In vergelijking met de resultaten van hetzelfde kwartaal in 2022, toen een winst van 166 miljoen euro werd genoteerd, is dit een flinke tegenvaller voor de Nederlandse operator.

In totaal boekte VodafoneZiggo in het derde kwartaal van dit jaar een omzet van iets meer dan 1 miljard euro. Dit is ongeveer hetzelfde als in het bewuste kwartaal in 2022.

Daling vaste internetklanten

VodafoneZiggo heeft vooral last van de hoge concurrentie op de vaste internetmarkt voor consumenten. In het afgelopen kwartaal verloor de operator bijna 34.000 vaste internetklanten. Dit is het derde kwartaal op rij dat de operator in zijn consumentensegment voor vast internet duizenden klanten verliest. In het tweede kwartaal van dit jaar waren dat er 31.000. Het eerste kwartaal haakten er 8.500 klanten af. De optelsom voor het volledige jaar loopt bijgevolg al op tot 73.500 ex-klanten.

VodafoneZiggo probeert er alles aan te doen om vast internet voor consumenten zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Eerder werden onder meer de snelheden omhoog geschroefd en werd de pakketkeuze gereorganiseerd.

In het zakelijke vaste internetsegment zag VodafoneZiggo in het derde kwartaal van 2023 de omzet wel toenemen.

Meer mobiele abonnementen

Op mobiel vlak gaat het voor zowel de zakelijke als de consumentenmarkt, nog redelijk gunstig voor de Nederlandse operator. In het derde kwartaal van dit jaar wist VodafoneZiggo 28.600 nieuwe mobiele abonnementen te verkopen. In totaal hebben nu 1,5 miljard Nederlandse huishoudens zowel vast internet als mobiele telefonie van VodafoneZiggo.