VodafoneZiggo blijft vaste internetklanten verliezen, ondanks successen in het zakelijk segment.

Dat blijkt uit de financiële cijfers over het tweede kwartaal. Het aantal vaste internetklanten daalde met 31.000. Een klein succes in de zakelijke markt, de komst van 4.400 nieuwe zakelijke vaste internetklanten, maakte het verlies iets kleiner. In de consumentenmarkt verloor VodafoneZiggo het afgelopen kwartaal 35.400 vaste internetklanten.

Last van glasvezelaanbieders

VodafoneZiggo heeft last van concurrenten die sneller bezig zijn met het uitrollen van glasvezeldiensten. Denk aan Delta Fiber, dat onlangs nog tot snelste breedbandaanbieder van het land werd bestempeld, KPN en T-Mobile.

De telecom- en breedbandaanbieder probeert wel de snelheid van de verbindingen op te hogen. Sinds mei dit jaar zou die 40 tot 50 procent hoger liggen. Ook biedt VodafoneZiggo als enige breedbandaanbieder een landelijk 1 Gbps-netwerk en moeten proeven met de Docsis 4.0-technologie de netwerksnelheid de komende jaren opschroeven.

Consumenten- en zakelijke markt

In de consumentenmarkt deed VodafoneZiggo het afgelopen kwartaal iets minder, onder meer door de genoemde daling van het aantal vaste internetklanten. Op mobiel gebied groeide de omzet van de telecom- en breedbandaanbieder met 3,3 procent. Dit door meer nieuwe klanten en meer abonnementen.

In het zakelijk segment nam de omzet met 2,1 procent toe. VodafoneZiggo zag vooral het aantal kleinzakelijke en mkb’ers toenemen.

Stabiele omzet

Over het hele tweede kwartaal van 2023 boekte VodafoneZiggo een omzet van 999 miljoen euro. Dit is exact hetzelfde als in het tweede kwartaal van 2022. Het brutobedrijfsresultaat (EBITDA) kwam uit op 445 miljoen euro. Dit is 3,6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar wel weer een verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Toen lag de EBITDA 8,2 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2022.

Redenen die de telecom- en internetaanbieder voor de lagere EBITDA geeft, zijn onder meer hogere energie- en salariskosten. Voor heel 2023 verwacht VodafoneZiggo dat de verwachte financiële resultaten niet zullen veranderen.

