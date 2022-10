KPN heeft in het derde kwartaal een stijging van de omzet en winst gerealiseerd. Onverwacht bleek juist de zakelijke markt de belangrijkste aanjager van de kwartaalcijfers.

De grootste Nederlandse telecomoperator schreef in het derde kwartaal van 2022 groene cijfers. De omzet steeg in dit kwartaal met 1,9 procent naar 1,3 miljard euro. De winst nam in het afgelopen kwartaal toe met 16 procent naar 325 miljoen euro.

Volgens CEO Joost Farwerck heeft vooral het zakelijke marktsegment bijgedragen aan de omzetgroei. Dit segment, lange tijd de achilleshiel van de telecomoperator, wist in het derde kwartaal een omzetstijging van 4,4 procent te boeken. Ook in het tweede kwartaal van dit jaar boekte KPN meer omzet.

Vooral mkb’ers nemen meer zakelijke diensten bij de operator af, maar ook in het grootzakelijk segment is een daling van het omzetverlies waarneembaar, zegt Farwerck.

Consumentenmarkt

KPN moet het op de consumentenmarkt nog vooral hebben van de verkoop van mobiele abonnementen. In totaal zag de telecomoperator in het derde kwartaal er 38.000 nieuwe mobiele abonnees bijkomen. Veel abonnees kiezen voor de duurdere abonnementen met ongelimiteerd mobiel internet.

Verder geeft het bedrijf aan vaart te blijven zetten achter de uitrol van glasvezel, onder meer via de joint-venture GlasPoort. In totaal kwamen er in het afgelopen kwartaal van 2022 er 34.000 nieuwe glasvezelabonnees bij. Dit compenseert voldoende met het aantal klanten dat het traditionele vaste koperen (ADSL) internetabonnement heeft opgezegd. Hierdoor heeft KPN in het derde kwartaal netto meer vaste internetklanten weten te krijgen.

Energiekosten en inflatie

In een verdere toelichting heeft CFO Chris Figée aangegeven dat het bedrijf nog niet veel last heeft van de hoge energieprijzen en de gestegen inflatie. Wel waarschuwt het dat voor volgend jaar de hogere energieprijzen een rol gaan spelen voor de verwachte winst.

De telecomoperator probeert zijn energiekosten te drukken door de koeling in de datacenters minder hard te laten werken en door het vermogen van de mobiele antennes bij te sturen op momenten dat deze minder worden gebruikt.

Ook ziet KPN dat de hogere inflatie op dit moment nog niet leidt tot niet-betalende klanten. Wel houdt de telecomoperator deze ontwikkelingen nauw in de gaten.

