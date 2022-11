De regering wilde de overnames aanvankelijk goedkeuren, maar “veiligheidszorgen” over China nemen toe.

De Duitse overheid heeft een Chinese overname van twee Duitse chipfabrieken geblokkeerd. Het besluit werd genomen omdat “de aankoop de orde en veiligheid van Duitsland in gevaar zou kunnen brengen”, aldus het landelijke ministerie van Economische Zaken.

“We moeten heel goed kijken naar bedrijfsovernames wanneer het gaat om belangrijke infrastructuur en de kans bestaat dat de technologie naar kopers uit niet-EU-landen vloeit”, vertelde minister Robert Habeck.

“Vooral in de chipindustrie is het belangrijk om de technologische en economische soevereiniteit van Duitsland en Europa te beschermen”, voegde Habeck toe. “Natuurlijk is en blijft Duitsland een open investeringslocatie, maar we zijn ook niet naïef.”

Achtergrond

Het Chinese Sai MicroElectronics probeerde in de afgelopen maanden een Duitse chipfabriek van Elmos over te nemen via Silex, een Zweeds dochterbedrijf.

Elmos, dat voornamelijk onderdelen voor de automotive-industrie ontwikkelt, zette de fabriek vorig jaar in de etalage. Silex was bereid om 85 miljoen euro neer te leggen.

De deal is inmiddels door de Duitse overheid afgekeurd. Daarnaast liet minister Bettina Stark-Watzinger weten dat de verkoop van het Duitse ERS Electronic wordt gestopt.

Wereldspanning

De spanningen tussen Berlijn en Beijing lopen op. China is een belangrijke markt voor Duitse bedrijven, met name autogiganten als Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz. Veel Europese banen hangen van de relatie af. Steeds meer landen vrezen de snelgroeiende Chinese economie. De Verenigde Staten probeert de macht van het land actief te beperken.

De regering van kanselier Olaf Scholz worstelt met een dilemma. Aan de ene kant wordt Duitsland steeds vaker bekritiseerd voor haar milde houding tegenover het Oosten. Aan de andere kanten is de economie afhankelijk van China. Als gevolg balanceert de regering tussen twee doelen. De overheid probeert afhankelijkheid te verminderen zonder toegang tot de Chinese markt te verliezen.

China reageerde niet rechtstreeks op de mislukte Elmos- en ERS-overnames. Wel deelde staatswoordvoerder Zhao Lijian enkele algemene woorden op een recente persconferentie. “Alle landen, ook Duitsland, moeten zorgen voor een eerlijke, open en niet-discriminerende marktomgeving voor Chinese ondernemingen. Landen moeten afzien van de politisering van normale economische en commerciële samenwerking, evenals discriminatie op grond van de nationale veiligheid.”