Twee ingewijden vertelden Bloomberg dat hoge Amerikaanse ambtenaren binnenkort naar Nederland afreizen om de export van technologie naar China te overleggen. De regering wil dat ASML minder of geen lithografiemachines aan Chinese klanten verkoopt.

De Verenigde Staten en China voeren een handelsoorlog. In de afgelopen maanden stelde de Amerikaanse overheid meerdere verboden in op de export van technologie naar China. Volgens de regering gebruikt de Chinese overheid geïmporteerde technologie voor spionage. Door export te verbieden beweert de Amerikaanse regering de nationale veiligheid te bewaken.

Nederland wordt regelmatig bij de handelsoorlog betrokken. Organisaties als ASML en NXP spelen een grote rol op de wereldwijde chipmarkt, een van de exportmarkten die de Verenigde Staten probeert te beperken. Amerikaanse ambtenaren brachten in de afgelopen jaren meerdere bezoeken aan Nederland om steun te vinden voor exportverboden. De resultaten zijn gemengd.

Nederland en China hebben een complexe relatie. De verhouding verandert regelmatig, maar handel wordt over het algemeen gestimuleerd. De Verenigde Staten moet intensief lobbyen om steun te vinden voor zijn missie. Twee ingewijden vertelden tegen Bloomberg dat onderminister Don Graves en hoge ambtenaar Tarun Chhabra binnenkort naar Nederland afreizen om de export van Nederlandse technologie naar China te overleggen.

ASML

Het is niet duidelijk met wie de delegatie in gesprek gaat, maar de onderwerpen staan in steen. De bronnen verwachten dat Graves en Chhabra de handelsrelatie tussen Nederland en China aansnijden.

In oktober zette ASML onder druk van de Amerikaanse regering een punt achter de samenwerkingen tussen zijn Amerikaanse afdelingen en China. Amerikaanse medewerkers van ASML werden in een memo geïnformeerd dat samenwerkingen met Chinese klanten niet langer werden toegestaan.

Dit betekent niet dat ASML geen handel meer drijft met China. Hoewel de Verenigde Staten erin slaagde om de export van geavanceerde extreem ultraviolet (EUV)-apparatuur te verbieden, blijft ASML oudere deep ultraviolet (DUV)-machines aan China verkopen.

In 2020 verkocht ASML wereldwijd ongeveer 250 DUV-machines. Elke DUV-machine die in China belandt stelt een Chinees bedrijf in staat om chips te produceren. Daar wil de Verenigde Staten een einde aan brengen.

Gemengde resultaten

Onderminister Graves bracht in mei 2022 een bezoek aan ASML om een exportverbod op DUV-machines te overleggen. Het bezoek heeft tot nu toe niet tot een exportverbod geleid.

Het aankomende bezoek kan alle kanten op. De Verenigde Staten heeft overduidelijk invloed op ASML, maar de organisatie doet wereldwijd zaken. Ook de belangen van klanten en andere regeringen spelen een rol.