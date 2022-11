Dell Technologies heeft PowerEdge-severs met de nieuwe AMD EPYC Genoa-processors aangekondigd. De servers zijn volgens de techgigant geschikt voor het verwerken van rekenkracht intensieve workloads in datacenters.

De nieuwe serie PowerEdge-servers moeten volgens Dell meer prestatie- en storageverbeteringen brengen naar de bestaande infrastructuur van klanten. Vooral zijn de PowerEdge-servers geschikt voor applicaties die een grote rekenkracht vereisen. Denk daarbij aan data analytics, AI-oplossingen, high performance computing (HPC) en virtualisatiedoeleinden.

AMD EPYC Genoa-processors

De introductie van de op 5 nanometer gebaseerde AMD EPYC Genoa-processors, die rond hetzelfde tijdstip door de processorfabrikant zijn aangekondigd, moet de servers ook meer kracht en energie-efficiency brengen. Deze nieuwe serie van datacenterprocessors is ook de eerste die nieuwe standaarden als PCIe 5.0-connectiviteit, DDR5-geheugen en Compute Express Link

Vier 2- en 1-socket configuraties

De nieuwe PowerEdge-serverlijn bestaat uit een viertal 1- en 2-socket configuraties. Het vlaggenschip is de Dell PowerEdge R7625, die betere prestaties voor applicaties en storage moet brengen. Deze specifieke server moet in ogen van de fabrikant de backbone van het datacenter vormen.

De Dell PowerEdge R7625 is een 2-socket 2U-platform dat volgens de leverancier in staat is de in-memory databaseprestaties met 72 procent te versnellen. Dit zou meer zijn dan alle momenteel beschikbare servers. De server is in gelimiteerde configuraties, welke nog niet bekend zijn, deze maand al leverbaar. De algemene release staat gepland voor februari 2023.

De Dell PowerEdge R7615 is een 1-socket 2U-server met een hogere geheugenbandbreedte dan eerdere modellen PowerEdge-servers. Een hogere drive-dichtheid moet ervoor zorgen dat de server verschillende taken sneller tegelijkertijd kan afhandelen met een kleinere footprint in het datacenter. Denk hierbij aan het afhandelen van AI-workloads.

De 2-socket 1U-server Dell PowerEdge R6625 moet een optimale balans geven tussen flexibiliteit en dichtheid. Dit systeem is volgens Dell Technologies vooral geschikt voor het verwerken van HPC-workloads of het draaien van meerdere instances voor virtuele desktopinfrastructuren.

Tot slot biedt de 1-socket 1U PowerEdge R6615-server veel functionaliteit voor vm’s. Dell geeft aan dat ook deze server minder ruimte inneemt in datacenters, maar daarbij niet inboet op prestaties.

Duurzaamheid en security

De nieuwe serie PowerEdge-servers moeten volgens Dell Technologies ook een flinke bijdrage leveren aan het duurzamer maken van de datacenters van klanten. De servers zijn hiervoor geoptimaliseerd om zo energiezuinig mogelijk te werken, onder meer dankzij de AMD EPYC Genoa-processors.

Bovendien beschikken de servers over de Smart Cooling-technologie van Dell Technologies. Deze technologie helpt bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Deze technologie zorgt voor een grotere luchtstroom tussen de systemen. Hierdoor blijven ze langer koeler. Uiteindelijk moet dit weer leiden tot het genereren van minder (rest)warmte en minder energieconsumptie door de datacenters. Verder zijn de servers van gerecycled plastic gemaakt.

De nieuwe PowerEdge-servers beschikken ook over meer securityfunctionaliteit. Dit door de ingebouwde ‘cyber resilient’-architectuur van Dell Technologies. Deze architectuur omvat securityfeatures als system lockdown, drift detection, multifactor-authenticatie en het ondersteunen van confidential computing. Dit moet tot een meer cyber resilient gebruik leiden waarbij de datacenterveiligheid aan de basis ligt, zo geeft de techgigant aan.

