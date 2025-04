Nieuwe Dell PowerEdge en PowerStore maken datacenter moderner

Dell Technologies komt met nieuwe infrastructuuroplossingen om datacenters af te stemmen op de behoeften van vandaag de dag. De verbeteringen in de de PowerEdge- en PowerStore-servers beloven sterke schaalbaarheid en efficiëntie.

Dell ziet dat organisaties hun IT-strategieën herzien om in te spelen op de opkomst van AI en de noodzaak om verschillende soorten workloads te ondersteunen. Daar wil de IT-leverancier op inspelen met nieuwe servers gericht op het creëren van gedisaggregeerde infrastructuur, waarbij compute, storage en netwerken worden omgezet in gedeelde resourcepools.

PowerEdge-lijn

De nieuwe Dell PowerEdge R470, R570, R670 en R770 servers met Intel Xeon 6-processors zijn ontworpen om veeleisende workloads aan te kunnen, van HPC tot virtualisatie, analytics en AI inference. Deze servers besparen tot de helft van de energiekosten, verminderen de broeikasgasuitstoot, ondersteunen tot 50 procent meer cores per processor en leveren maximaal 67 procent verhoogde prestaties ten opzichte van de vorige generatie. De PowerEdge R570 scoort op basis van de tests zelfs een record in Intel-prestaties per watt.

Bovendien heeft Dell de beheermogelijkheden aangepakt met OpenManage-updates en verbeteringen aan de geïntegreerde Dell Remote Access Controller (iDRAC 10). In combinatie met de PERC13 PCIe Gen 5 HW Raid controller zien klanten tot 33 keer lagere schrijflatentie.

Storage-oplossingen voor AI-workloads

De Dell PowerStore-lijn krijgt ook een upgrade met nieuwe software die AI-gestuurde analytics biedt. Dit helpt bij kostenreductie en elimineert handmatig werk met Smart Support alerts en prestatie-analyses. Daarnaast zijn de zero-trust securityfuncties uitgebreid met DoD smartcard-authenticatie en verbeterde Storage Direct Protection-integraties.

Voor organisaties die object storage nodig hebben, introduceert Dell een nieuwe generatie ObjectScale. De ObjectScale XF960 all-flash variant levert volgens Dell maar liefst twee keer hogere throughput per node dan de dichtstbijzijnde concurrent en tot acht keer hogere dichtheid dan eerdere all-flash systemen. Dit is cruciaal voor AI-workloads die hoge prestaties vereisen.

De PowerScale-opslagsystemen zijn geoptimaliseerd als ruggengraat voor AIOps. Door het gebruik van 122TB SSD’s kunnen deze systemen tot 6 PB aan hoogwaardige data opslaan in een enkele 2U node configuratie, wat de benutting van GPU’s maximaliseert.

