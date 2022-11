Sopra Steria wil de Belgische IT-dienstverlener Tobania overnemen. Hiermee hoopt de Franse IT-dienstverlener meer voet aan de grond te krijgen in de Belgische markt. Sopra Steria is geïnteresseerd in België vanwege de aanwezigheid van veel Europese en financiële instellingen.

Met de overname, waarvan geen financiële details bekend zijn gemaakt, wil de Franse IT-dienstverlener zijn aanwezigheid in België uitbreiden. De dienstverlener rekent vooral publieke instellingen tot zijn klanten. Vandaar is de organisatie geïnteresseerd in het uitbreiden van zijn diensten naar Europese instellingen.

Aanvullend

Tobania ontstond acht jaar geleden door de samenvoeging van IT-bedrijven Tobius en Saga. Door de Belgische IT-dienstverlener in te lijven creëert Sopra Steria volgens Datanews een zeer complementaire IT-dienstverlener.

Sopra Steria is actief op het gebied van cybersecurity en SAP-implementaties, terwijl Tobania actief is op het gebied van data, automatische testfunctionaliteit en ondersteunende diensten. Daarnaast is Tobiana, in tegenstelling tot Sopra Steria, actief in het Belgische bedrijfsleven. De Franse IT-dienstverlener bedient klanten in de Waalse deelregio, terwijl Tobania een bekende naam is in Vlaanderen.

Definitieve overname in 2023

De overname moet nog door diverse mededingingsautoriteiten worden goedgekeurd. Naar verwachting kan dit al in het eerste kwartaal van volgend jaar rond zijn. Na de overname zal de merknaam Tobania definitief verdwijnen.

