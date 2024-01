Met het aantrekken van Re-Tek zal Circular IT group bedrijven verder ondersteunen bij het verwijderen van oude IT-hardware.

Circular IT group uit Zoetermeer kent een brede dienstverlening. Organisaties benaderen Circular IT group voor IT Lifecycle Management, ook wel bekend als het “beheren van de volledige levenscyclus van je IT-spullen, van inkoop tot vervanging.” Door bijvoorbeeld apparatuur te refurbishen, beoogt de ITLM-dienstverlening van Circular IT group interessant te zijn voor bedrijven die duurzaamheid belangrijk achten.

Re-Tek specialiseert zich op zijn beurt in IT Asset Disposition, ook wel ITAD. Deze discipline ondersteunt bedrijven bij het afstoten van IT-apparatuur, met oog op duurzaamheid door de apparaten te recyclen of refurbishen. Daarnaast wordt bij het ITAD-proces aandacht besteed aan het veilig verwijderen van data, zodat gevoelige bedrijfsinformatie niet meer terug te vinden is bij hergebruik.

Samengaan

Circular IT Group werkte al langer samen met Re-Tek via dochteronderneming CTC. Nu neemt Circular IT group Re-Tek officieel over. “Het volledig geaccrediteerde wereldwijde partnernetwerk van Re-Tek is ongeëvenaard en samen kunnen Re-Tek en Circular IT group IT-Hardware op wereldwijde schaal verwerken, waardoor ons servicebereik aanzienlijk wordt uitgebreid en voldoet aan de hoogste normen op het gebied van certificering en compliancy”, aldus Circular IT group.

De komende weken en maanden zal Circular IT group beginnen met het integreren van Re-Tek. Het is onbekend hoeveel Circular IT group betaalt voor Re-Tek.

