Amazon maakt de overname van Cloostermans bekend. Het Belgische bedrijf ontwikkelt robotsystemen voor het vervoer van zware pallets en sorteren van producten.

Cloostermans werd in 1884 opgericht. Automatisering heeft altijd centraal gestaan. Tijdens de tweede industriële revolutie produceerde het Belgische bedrijf textielmachines. Ruim 100 jaar later ontwikkelt Cloostermans robotsystemen voor diverse sectoren.

Amazon is sinds 2019 klant van Cloostermans. Het bedrijf draagt bij aan de ontwikkeling van robotsystemen voor de magazijnen van Amazon. Met de overname haalt Amazon ongeveer 200 machinisten en engineers van Cloostermans in huis.

Het bedrijf blijft werkzaam op het huidige bedrijfsterrein in Hamme, een gemeente in Oost-Vlaanderen. Amazon deelde niet wanneer het de overname verwacht af te ronden. Het is mogelijk dat bestaande klanten op termijn naar een nieuwe leverancier moeten zoeken, want Amazon heeft grote plannen voor Cloostermans.

Cloostermans en Amazon

Amazon nam in de afgelopen jaren meerdere bedrijven over om zijn robotiseringsafdeling uit te breiden. Uit de vacaturebank van Amazon blijkt dat de gigant naarstig zoekt naar engineers voor robotica. Eerder dit jaar wees een gelekte memo uit dat de organisatie worstelt met een tekort aan personeel voor magazijnen. De gigant investeert in robotisering om het tekort op te vangen.

Amazon werkt samen met diverse partners om robotsystemen voor magazijnen te ontwikkelen. Een van de partners is Cloostermans. Het Belgische bedrijf ondersteunt bij de ontwikkeling van machines voor het vervoeren van pallets en sorteren van bestellingen. De overname stelt Amazon in staat om nieuwe varianten te ontwikkelen en productie te versnellen.

“Amazons investeringen in robotica en technologie helpen bij het bouwen van een betere en veiligere werkplek voor onze werknemers en klanten”, verklaarde Ian Simpson, vice-president van Global Robotics bij Amazon. “We zijn we verheugd om te zien wat we samen met Cloostermans kunnen bouwen.”

Beeld: Amazon Cloostermans, CC BY 2.0