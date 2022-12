Tata Consultancy Services (TCS) en AWS stappen samen in het bieden van quantum computing-diensten. Hiervoor heeft de IT-consultant binnen de public cloud van de techgigant een zogenoemd Quantum Computing Lab opgericht.

De IT-consultant werkt al langer samen met de public cloudgigant op het gebied van cloud computing, maar breidt deze samenwerking nu uit naar quantum computing. Met de introductie van het TCS Quantum Computing Lab binnen de public cloudomgeving van de techgigant wil TCS helpen bij het verkennen, ontwikkelen en testen van bedrijfsoplossingen rondom quantum computing.

Ook wil TCS op deze manier de acceptatie van quantum computing als nieuwe moderne technologie verder helpen te versterken en te versnellen. Volgens TCS heeft deze technologie, die nog in de kinderschoenen staat, de potentie te kunnen helpen bij het oplossen van complexe problemen en uitdagingen die voor de huidige IT-technologie nog te ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld het detecteren van oppervlakteafwijkingen of problemen bij optimalisatieprocessen.

Het TCS Quantum Computing Lab in AWS is een virtuele onderzoeks- en ontwikkelomgeving. De omgeving gebruikt daarvoor Amazon Braket, de volledig beheerde quantum computing-dienst van AWS.

TCS wil zelf via de quantum computing-omgeving domeingerichte prestatiebenchmarks gaan ontwikkelen en hackathons stimuleren. Bovendien gaat gebruikers ondersteunen met de eigen diepgaande domeinkennis en ervaring binnen diverse bedrijfssectoren. Denk hierbij aan oplossingen voor de evaluatie van portfoliorisico’s, veilige communicatie-ecosystemen en het voorspellen van klantengedrag rondom productieplanning.

Verder moet de samenwerking met AWS op het gebied van quantum computing ook de eigen kennis en vaardigheden van TCS uitbreiden. De IT-consultant werkt met verschillende tech- en academische partners en een startup-ecosysteem al vier jaar samen in onderzoek rondom quantum computing.

TCS investeert al ruim vier jaar in quantum computing-onderzoek. Ook ondersteunt TCS instanties en verschillende overheidsinitiatieven op het gebied van quantum computing. Dit heeft volgens de IT-consultant inmiddels tot twee patentaanvragen geleid en veel kennis op het gebied van de inzet van quantum computing voor onder meer AI, optimalisatie, cryptografie en digitale beveiliging opgeleverd.

