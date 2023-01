Intel heeft in 2022 minder omzet geboekt, zo blijkt uit de onlangs gepresenteerde jaar- en kwartaalcijfers. Ook voor het eerste kwartaal van 2023 verwacht de chipgigant een tegenslag.

Uit de jaarcijfers blijkt dat de chipgigant in heel 2022 58 miljard euro (63,1 miljard dollar) heeft omgezet. Dit was 20 procent minder dan in 2021. Toen werd nog een omzet van 79 miljard dollar in de boeken bijgeschreven. De netto-omzet kwam uit op 8 miljard dollar, tegenover 19 miljard dollar in 2021. Dit betekent een achteruitgang van maar liefst 60 procent.

Vierde kwartaalcijfers 2022

Intel presenteerde naast zijn jaarcijfers ook de cijfers van het vierde en laatste kwartaal van 2022. De omzet kwam uit 14,04 miljard dollar. Dit is 32 procent minder in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Het vierde kwartaal van 2022 is hiermee het vierde opeenvolgende kwartaal waarin de chipgigant minder omzet boekte. Bovendien noteerde Intel een verlies van 664 miljoen dollar. In het laatste kwartaal van 2021 werd juist nog een winst van maar liefst 4,62 miljard dollar genoteerd.

Alle segmenten in het rood

De pijn bij Intel zit in alle segmenten. Het Client Computing Group-onderdeel, dat onder meer de processors voor de pc-markt maakt, zag de omzet in 2022 met 36 procent afnemen. In totaal boekte dit segment een omzet van 6,63 miljard dollar.

Het Datacenter en AI-segment, verantwoordelijk voor serverprocessors, flash memory en FGPU’s, noteerde een omzet van 4,3 miljard dollar in 2022. Dit is 33 procent minder dan in 2021. Het Network en Edge-segment boekte in het afgelopen jaar een omzet van 2,06 miljard dollar. Dit is 1 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

CEO Pat Gelsinger gaf aan dat Intel in het laatste kwartaal veel last had van verslechterde economische omstandigheden. Desondanks noteerde hij als positieve noot dat de chipgigant druk bezig is met het stroomlijnen van het bedrijf en het uitrollen van de roadmap. Ook zorgt Intel er volgens hem voor dat het financieel blijft presteren en resultaten boekt die aan de minimale verwachtingen voldoen.

Verwachtingen eerste kwartaal 2023

In het eerste kwartaal van dit jaar verwacht de chipgigant minder omzet te boeken. Intel gaat uit van een totale kwartaalomzet van tussen de 10,5 en 11,5 miljard dollar. Verwachtingen over heel 2023 doet de chipgigant niet meer vanwege de onzekere economische tijden.