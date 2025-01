Intel overtreft lage verwachtingen zonder CEO

De kwartaalcijfers van Intel zorgde voor een licht positieve verrassing. De waarde van het bedrijf steeg er licht door, hoewel het diepe dal verre van verlaten is.

De omzet voor Q4 was 14,3 miljard dollar, 7 procent minder dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Voor geheel 2024 was de omzet 53,1 miljard dollar, 2 procent onder de resultaten van 2023. De bruto marge van 42,1 procent was wel beter dan de voorspelde 39,5 procent. Voor Q1 2025 zijn de verwachtingen echter lager dan de markt had geanticipeerd: 11,7 tot 12,7 miljard dollar, minder dan de 12,87 miljard die was voorspeld.

Intel moet het tegenwoordig met twee interim-CEO’s stellen nu Pat Gelsinger is vertrokken afgelopen maand. Hijzelf is alweer begonnen bij startup Gloo. Intel is op zoek naar een nieuwe richting. In segmenten waar het een krachtige positie bezit, snoept AMD marktaandeel weg. Elders is het nog zoekende: wat AI-chips betreft doet Intel’s Gaudi nauwelijks mee versus Nvidia en AMD en de eigen chipproducerende Foundry staat nog in de kinderschoenen tegenover TSMC en Samsung.

Einde Falcon Shores

Uit de resultaten blijkt ook dat Intel al 2,2 miljard dollar vanuit de US CHIPS and Science Act heeft ontvangen. Dit geld is bedoeld om chipfabrieken uit te bouwen, iets dat met mogelijke tarieven van president Trump tegen Taiwan weleens van kritiek belang kan zijn voor het veiligstellen van de Amerikaanse toeleveringsketen.

Er moeten door de barre tijden harde keuzes worden gemaakt. Intel’s aandelen zijn op moment van schrijven 1,32 procent gestegen vandaag. Echter is dat nog altijd een daling van 6,45 procent de afgelopen vijf dagen. Het meest schrikbarend zijn de vergelijkingen ten opzichte van de beurswaarde begin 2024 (minus 53,55 procent) en in vergelijking met vijf jaar geleden (minus 68,7 procent (!)). Kortom, de resultaten van vandaag zijn een stabilisering van een zorgwekkende positie.

Eén van de harde keuzes is het schrappen van Falcon Shores, de langverwachte GPU die competitief had moeten zijn met Nvidia’s Blackwell-chips en AMD’s Instinct-reeks. De chip wordt nu een “interne testchip”. Met andere woorden: het is praktisch geannuleerd, mogelijk omdat het niet aan de eisen van de markt had kunnen voldoen. Jaguar Shores is de codenaam van de GPU-generatie die wél geproduceerd moet gaan worden op den duur. Wanneer precies is onduidelijk.

